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26 Şubat 2018 18:29

Cinayete kurban giden çifte son görev

İzmir’in Narlıdere ilçesinde şizofreni tedavisi gören Deniz Çopur’un (45), tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen babası Tahsin (82) ve annesi Tuna Çopur (70) bugün Ödemiş Büyük Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Ahrandı Mezarlığında toprağa verildi.

Cinayete kurban giden çifte son görev

26 Şubat 2018 18:29


Olay, dün sabah saat 11.00 sıralarında İzmir Huzur Mahallesi Mandalinlik Sokak’taki sitede meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Deniz Çopur ile babası emekli öğretmen Tahsin ve annesi emekli bankacı Tuna Çopur arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Deniz Çopur, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Çopur çifti yere yığılırken, kavga seslerini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, Çopur çiftini yerde kanlar içerisinde yatarken bulunca sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çiftin öldüğü saptandı. Deniz Çopur, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Çopur ailesinin Ankara’da yaşadıkları ve İzmir’deki evlerine ara sıra geldikleri ifade edilirken, çiftin cenaze namazları İzmir’in Ödemiş ilçesinde kılındı. Tahsin Çopur ve Tuna Çopur, Ödemiş Büyük Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Ahrandı Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Çopur ailesinin yakınları katıldı.




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