Çin’in ünlü isimlerinden İzmir Ticaret Odasına ziyaret

Kentin güzelliklerinin Çin’de daha iyi tanıtılması gerektiğini söyleyen İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Aslanoğlu, “Çinli turistler tarih, gastronomi ve kültür turlarıyla yakından ilgileniyor. Eğer bu özelliklerimizi iyi anlatırsak 12 ay boyunca Çinli turistleri ülkemizde görmemiz mümkün olacak” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Mütevelli Heyet Başkanı olduğu Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin yurt dışında tanıtımı için atağa geçti. Enstitü tarafından İzmir’e getirilen ve içlerinde Çinli medya temsilcilerinden kanaat önderlerine, sosyal medya fenomenlerinden seyyah ve pop stara kadar 16 kişiden oluşan heyet İzmir Ticaret Odası’nı ziyaret ederek şehir hakkında bilgi aldı. İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Aslanoğlu ile Çin’in İzmir Konsolosluğu Ticaret Ateşesi Weiguo Liu’nun yanı sıra İZTO Turizm ve Konaklama Grubu Meclis ve Komite üyeleri ile Yunus Emre Enstitüsü Özel Kalem Müdürü Mustafa Duru’nun da olduğu toplantıda, İzmir Kalkınma Ajansı ile İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

“İzmir, merkez olacak”

Çin’in en ünlü isimlerini İzmir Ticaret Odası’nda ağırlamaktan onur duyduğunu belirten İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Aslanoğlu, Çin ile Türkiye arasındaki ilişkileri canlı tutmak gerektiğini vurguladı. Tarihi İpek Yolu’nun doğu ve batı ucundaki iki ülke olan Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişinin çok eskiye dayandığını kaydeden Aslanoğlu, “İzmir, Türkiye’nin batıya açılan liman kenti olarak Çin’den yola çıkan malların Avrupa’ya ulaştırılmasında geçmişte büyük rol oynadı. İpek yolunun tekrar canlanması sayesinde İzmir yine büyük bir stratejik merkez olacak” dedi.

“İlişkiler, proje ile artacak”

Çin Devlet Başkanı tarafından başlatılan ‘Kuşak ve Yol Projesi’nin ülkemiz için çok önemli olduğunu dile getiren Aslanoğlu, "Projeyle sadece ticari ilişkilerin değil aynı zamanda kültür ve turizm alanındaki işbirliğinin de canlanması bekleniyor. Bu sayede önümüzdeki yıllarda iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Bu yıl Çin’de Türkiye Turizm yılı olarak kutlandığını söyleyen Aslanoğlu şöyle konuştu:

"İlişkilerin gelişimine katkıda bulunmak adına sosyal medyanın öneminin de yadsınamaz olduğuna inanıyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak Çin’de çeşitli platformlarda bir dijital kampanya yürütüyoruz. Çin’den pek çok takipçimizin olması bizleri heyecanlandırıyor. Burada bizlerle bulunan Çinli medya temsilcileri de pek çok takipçisine ilham kaynağı oluyor. Bu durumun kentimiz için güzel bir fırsat olduğuna inanıyorum."

"Ege Denizi bir anlamda Aşk Denizi"

Çin’de önemli sayıda takipçisi bulunan şarkıcı, oyuncu ve pop star Xu Fei, İzmir insanını son derece sıcak kanlı, güler yüzlü ve samimi olduğunu belirterek, "Çin ile İzmir arasında sanatsal bir bağ kurabileceğimize inanıyorum” dedi.

Uluslararası Politikalar Uzmanı Prof. Dr. Xue Li ise Ege’nin okunuşunun Çin’de ‘Aşk’ anlamına geldiğini vurgulayarak, "Ege Denizi bir anlamda Aşk Denizi. Çin ile İzmir arasındaki Ege aşkını tanıtımlarla arttırmamız şart" ifadelerini kullandı.

İZTO çarşısını gezip, gastronomi turu yaptılar

İZTO’daki ziyarette İzmir ile ilgili tanıtım filmini izleyip, bilgiler alan heyet daha sonra İZTO’nun misafiri olarak Ege yöresine ait lezzetlerin yer aldığı öğle yemeğine katıldı. Yemeğin ardından İzmir’de şehir turu gerçekleştiren heyet Kemeraltı’nda İzmir Ticaret Odası tarafından restore edilerek Türk El Sanatları Çarşısı haline gelen alanda alışveriş yaptı.

Profesörden, pop-star’a

Çin heyetinde Uluslararası Politikalar Uzmanı Prof. Dr. Xue Li, Pop star ve oyuncu Xu Fei, Uluslararası ilişkiler alanında Gazeteci Li Yiqing, Caijing Dergisi Editörü Song Wei, kıdemli gazeteci, World Magazine IT Yöneticisi Li Yongqing , SOHU muhabiri Lin Fenglei, Medya, finans yazarı Zheng Yang, Gazeteci, kanaat önderi Yang Miao, 2015-2016-2017 yıllarında WEİBO ilk dikkat çeken kanaat önderi Zong Ning, Fotoğrafçı, köşe yazarı, kanaat önderi Li Jun, Seyyah, Baidu marka iletişim sorumlusu, kanaat önderi Tong Xing, Fotoğrafçı, online star, internet fenomeni Ding Chao, Blogger, ünlü fotoğrafçı Zheng Heng Peng, Yidianzixun (Çin Facebook’u) Halkla İlişkileri Müdürü/PR Yöneticisi Liu Wei, Yidianzixun (Çin Facebook’u) PR Yöneticisi Liu Yuxuan, Yidianzixun (Çin Facebook’u) CM Yöneticisi Lu Fei yer aldı.