Çinlilerin midesine yolculuk

Çin'e son 3 yılda yaptığımız gıda ihracatının yüzde 100 artışı da Egeli ihracatçıları bu pazarda büyüme konusunda yüreklendiriyor.

Temmuz ayında Guandong Gıda İthalatçıları Derneği ve Derneğe üye beş ithalatçı firmanın satın alma yetkililerinden oluşan bir heyeti “VİP Alım Heyeti” kapsamında İzmir'de ağırlayan Ege İhracatçı Birlikleri, bu sefer 10-14 Aralık tarihlerinde Türk gıda ihracatçılarıyla, Çinli gıda ithalatçılarını Çin'de buluşturmak için kolları sıvadı. Guangdong Gıda İhracatçıları Birliği ile kurulan yakın temas neticesinde Çin'e yönelik bir ticaret heyeti organizasyonu yapma kararı aldıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Çin Halk Cumhuriyeti'nin öncelikli hedef pazarlarımız arasında yer aldığını, Guangzhou Ticaret Müşavirliği ile yaptıkları görüşmeler neticesinde gıda ürünleri ihracatçılarımızın Çin pazarına giriş yapması açısından Ticaret Heyeti Organizasyonu yapma kararı aldıklarını kaydetti. Celep, Çin pazarında büyümek isteyen Türk gıda ihracatçılarını bu fırsatı değerlendirmeye davet etti. Çin Ticaret Heyeti Organizasyonunun gıda ihracatçılarına önemli fırsatlar sunacağını dile getiren Celep, “Heyet çerçevesinde Türk ihracatçıları ile Çinli ithalatçılar arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenecek. Ayrıca Çin gıda pazarı ile ilgili detaylı bilgi almak üzere toptancı ziyaretleri ve süpermarket ziyaretleri yapılacak, resmi kurum ve kuruluş ziyaretleri organize edilecek” diye konuştu.

"Çin'e gıda ihracatımızı 3 yılda yüzde 100 artırdık"

Çin'in yıllık gıda ithalatının 50 milyar dolara yaklaştığı bilgisini paylaşan Celep şöyle devam etti: “Türkiye'nin Çin'e gıda ihracatı 2014 yılında 72 milyon dolar seviyesinde iken 2017 yılı sonunda yüzde 100'lük artışla 144 milyon dolar seviyesine ulaştı. Çin'i sadece bir ülke gibi görmemek gerekir. Çin, adeta bir kıta büyüklüğünde. Çin'i geleceğin değil bugünün hedef pazarı olarak görmek lazım. Et ve et ürünleri, su ürünleri, kuru meyveler, zeytinyağı ve bitkisel yağlar, meyve sebze mamulleri, taze meyve sebze, fındık başta olmak üzere tüm gıda ürünleri üreten ihracatçı firmalarımız Çin pazarına yoğunlaşmalı. Çin, artan gıda talebiyle olağanüstü bir tüketici pazarı, yüksek gelirli tüketici ve yüksek kaliteli, sağlıklı ürün talebindeki artış Türk gıda ürünlerini avantajlı hale getiriyor.”

Ege İhracatçı Birlikleri'nin gıda ihracatçılarına yönelik “Çin Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu”na katılmak isteyen firmaların Ege İhracatçı Birlikleri Tarım1 Şubesi ile 0 232 488 60 00 numaralı telefon ya da tarim@eib.org.tr e-posta adresi aracılığıyla en geç 27 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar iletişime geçmeleri bekleniyor.