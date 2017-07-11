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11 Temmuz 2017 15:05

Cinnet getiren asker, İzmir’e ateş düşürdü

Manisa’nın Kula İlçesi Jandarma Karakolunda cinnet getiren askerin elindeki piyade tüfeğiyle koğuşta uyuyan erlere ateş açmasıyla 3 asker şehit oldu.

Cinnet getiren asker, İzmir’e ateş düşürdü

11 Temmuz 2017 15:05

İzmirli şehitler Tolga Hepgül ve Onur Sünnüoğlu’nun baba ocaklarına ateş düştü.


Dün gece saat 03.30 sıralarında iddialara göre, vatani görevini yaptığı Manisa’nın Kula İlçesi Jandarma Karakolunda girdiği bunalım sonucunda otomatik piyade tüfeği ile koğuş içerisinde uyuyan arkadaşlarına ateş açan Jandarma Er Nedim Abeş, 3 silah arkadaşını şehit etti, daha sonra aynı silahla intihar etti. 3 askerin de yaralandığı olayda şehit olan İzmirli Tolga Hepgül ve Onur Sünnüoğlu’nun baba ocaklarına ateş düştü.


Tolga Hepgül’ün İzmir Buca’daki evi Türk bayrağıyla donatılırken, baba Oktay Hepgül de taziyeleri kabul etti. Acı haberle yıkılan baba, taziye için gelen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile konuşurken gözyaşlarını tutamadı.


Şehit Onur Sünnüoğlu’nun Bornova’daki evinde de yas hakim. Şehidin Türk bayraklarıyla süslenen baba ocağının önünde kurulan taziye çadırında taziyeler kabul edildi. Şehitlerin, Manisa’daki birliklerinde düzenlenen törenin ardından yarın defnedileceği belirtildi.




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