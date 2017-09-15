Çip yöntemiyle anne oldu, bebeğine doktorunun adını verdi

Genç çift bebeklerine, yöntemi başarıyla uygulayan doktorun adını verdi.

Birçok farklı tedavi denemelerine rağmen gebe kalamayan İzmirli Esra Oral (31), Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy’un uyguladığı ‘Mikro Akışkan Çip Teknolojisi’ ile 3 buçuk kilo ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeklerine doktorlarının ismini de taşıyan Haşmet Hüseyin adını verdiklerini dile getiren Oral, yıllar sonra bebek sahibi olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, hastane ekibine teşekkür etti.

‘Mikro Akışkan Çip Teknolojisi’

İzmir Gözde Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, tüp bebek tedavisinin başarısında kadının yumurta kalitesi kadar, diğer önemli bir konunun da sağlıklı sperm seçimi olduğunu belirterek, ‘Mikro Akışkan Çip Teknolojisi’ ile erkekteki en sağlıklı spermlerin seçilerek hamilelik olasılığının artırıldığını kaydetti. Harvard Üniversitesinde bir Türk profesör tarafından geliştirilen ve Türkiye’de aynı zamanda uygulanmaya başlayan ‘Mikro Akışkan Çip Teknolojisi’ ile gebelikte başarı oranlarını bir buçuk katına çıkarmayı başardıklarını vurgulayan Özsoy, şu bilgileri verdi:

“Sperm çipleri mikro kanalcıklardan oluşuyor. Mikro kanalların görevi de iyi kalitedeki spermlerin seçilmesini sağlamaktır. ‘Çip bebek yöntemi’ ile kaliteli ve kalitesiz spermler iki farklı tarafta toplanır. Bir tarafta sağlıklı ve DNA’sı oldukça düzgün olan kaliteli spermler toplanırken, bir tarafta da diğerlerinden daha sağlıksız olan, DNA’sı hasar görmüş spermler toplanır. Bu sayede sağlıksız spermler elenerek gebelik şansını düşürmeleri riski ortadan kaldırılır. Bu süre zarfında eş zamanlı olarak anne adayının yumurta sayısını artırmak için hormon tedavisi uygulanır. Son aşamada ise sperm, rahim içine bırakılarak yumurtanın döllenmesi beklenir.”