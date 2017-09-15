Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 11:51

Çip yöntemiyle anne oldu, bebeğine doktorunun adını verdi

Yıllardır bebek sahibi olmak için uğraşan İzmirli Esra ve Ercan Oral çifti, uygulanan ‘Mikro Akışkan Çip Teknolojisi’ ile bebeklerine kavuştu.

Çip yöntemiyle anne oldu, bebeğine doktorunun adını verdi

15 Eylül 2017 11:51

Genç çift bebeklerine, yöntemi başarıyla uygulayan doktorun adını verdi.


Birçok farklı tedavi denemelerine rağmen gebe kalamayan İzmirli Esra Oral (31), Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy’un uyguladığı ‘Mikro Akışkan Çip Teknolojisi’ ile 3 buçuk kilo ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeklerine doktorlarının ismini de taşıyan Haşmet Hüseyin adını verdiklerini dile getiren Oral, yıllar sonra bebek sahibi olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, hastane ekibine teşekkür etti.



‘Mikro Akışkan Çip Teknolojisi’


İzmir Gözde Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, tüp bebek tedavisinin başarısında kadının yumurta kalitesi kadar, diğer önemli bir konunun da sağlıklı sperm seçimi olduğunu belirterek, ‘Mikro Akışkan Çip Teknolojisi’ ile erkekteki en sağlıklı spermlerin seçilerek hamilelik olasılığının artırıldığını kaydetti. Harvard Üniversitesinde bir Türk profesör tarafından geliştirilen ve Türkiye’de aynı zamanda uygulanmaya başlayan ‘Mikro Akışkan Çip Teknolojisi’ ile gebelikte başarı oranlarını bir buçuk katına çıkarmayı başardıklarını vurgulayan Özsoy, şu bilgileri verdi:


“Sperm çipleri mikro kanalcıklardan oluşuyor. Mikro kanalların görevi de iyi kalitedeki spermlerin seçilmesini sağlamaktır. ‘Çip bebek yöntemi’ ile kaliteli ve kalitesiz spermler iki farklı tarafta toplanır. Bir tarafta sağlıklı ve DNA’sı oldukça düzgün olan kaliteli spermler toplanırken, bir tarafta da diğerlerinden daha sağlıksız olan, DNA’sı hasar görmüş spermler toplanır. Bu sayede sağlıksız spermler elenerek gebelik şansını düşürmeleri riski ortadan kaldırılır. Bu süre zarfında eş zamanlı olarak anne adayının yumurta sayısını artırmak için hormon tedavisi uygulanır. Son aşamada ise sperm, rahim içine bırakılarak yumurtanın döllenmesi beklenir.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Açık
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç