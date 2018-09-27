Çocuk Belediyesi dünyaya da model oldu

Viyana'da düzenlenen Çocuk ve Şehir Konferansında, dünyanın bir çok kentiyle birlikte ilk Çocuk Belediyesi'ni kuran Seferihisar Belediyesi de yer aldı.

Çocuk hakları üzerine çalışmalar yürüten ve bu çalışmaların tüm kentlerde yaygınlaşmasını hedefleyen Child in the City Vakfı'nın iki yılda bir düzenlendiği Child in the City – Çocuk ve Şehir Konferansının 9.'su 24-26 Eylül tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşti. Dünya'nın her yerinden kentlerin katılım sağlayıp "Çocuk Dostu" uygulamaları ile proje deneyimlerini paylaştığı konferans boyunca; Kolombiya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Avusturya ve Slovenya gibi bir çok ülkeden gelen akademisyenler ve kent yetkilileri projelerini sundu.

İki gün süren konferans boyunca Seferihisar Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çocuk Belediye Başkanı Selin Ada; Çocuk Dostu Planlama, Eşit Erişim, Çocuk Dostu Gelecek, Eğitimde Katılımcılık, Medya Yazarlığı, Sosyal Medya Kullanımı, Şehir Planlamada Katılımcılık, Sokaklardaki Rekabet ve Medya Projelerinin Planlanması konularındaki oturumlara katılım sağladılar ve Seferihisar Çocuk Belediyesi'ne ilham verecek deneyim ve uygulama örneklerini incelediler.

Başkan Tunç Soyer, çocuk belediyesi projesini çocuklarla ilgili çalışmalar yapan akademisyenlerle birlikte bir model haline getirip tüm dünyaya örnek olmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Elde ettiğimiz bilgi birikimi ve ortaya koyduğumuz çalışmalar eşsiz bir önderlik etme fırsatını sunma aşamasına çok yaklaştığımızı gösteriyor" dedi.