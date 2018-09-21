Çocuk doktorundan emniyet kemeri uyarısı

Görkem Astarcıoğlu, ana kucağına oturtulmadığı ve emniyet kemeri takılmadığı için ayakları kırılan çocuk hastasının ayağı alçılı fotoğrafını ailesinin isteğiyle instagram hesabından paylaşarak aileleri uyardı.

Özel Medifema Hastanesi'nde görevli Görkem Astarcıoğlu, Ödemiş'ten ailesiyle kontrol muayenesi için gelen bebeğe baktı. Özel araçlarıyla dönen aile dönüştü trafik kazası geçirdi. Ana kucağında oturmayan ve emniyet kemeri takılı olmayan bebek, aracın ön camına çarptı. Ayakları kırılan ve kafasında kırık oluşan bebek Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşan bebeğin ailesi, yavrularının ayakları alçılı fotoğrafını Dr. Astarcıoğlu'na, ‘Hocam insanlara ibret olsun, bu fotoğrafı sosyal medyanızda paylaşır mısınız' mesajıyla birlikte gönderdi.

Sosyal medyadan paylaştı

Dr. Astarcıoğlu, ‘Hekimanne' isimli instagram hesabında bebeğin fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf kısa sürede yorum ve paylaşım rekoru kırdı. Ödemişli ailenin kaza öncesinde çocuklarının aracın arka koltuğunda rahat dinlensin, beli ağrımasın gerekçeleriyle ana kucağına oturtmadıklarını anlatan Dr. Astarcıoğlu, “Kazada bebek ön cama çarptı. Kafatasında çatlak ve bacak kemiklerinde kırık oluştu. Bebeklerinin bakımı konusunda ciddi zorluklar yaşıyorlar. Ana kucağını kullanmadıkları için çok pişmanlar. Aile bana bebeklerinin bacakları alçıda olan fotoğrafını sosyal medyamdan paylaşmamı rica etti. Ana kucakları, pusetlerin kemerlerinin mutlaka bağlanması gerekiyor” dedi.

“Çok dramatik tepkiler aldım”

Astarcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti :

“Biz de bebeğinizi hep rahat etsin terlemesin altında minder koyma gibi huylar var fakat bunları kullandığımız zaman emniyet kemerini iptal etmiş oluyoruz. Halbuki o cihaza ergonomik tasarımlar sonucu gerçekleştirilmiş gereçler Dolayısıyla bebeklerimizin sırtında beline biri zarar vermez. Dolayısı ile aldığınız hiçbir şeyi sermeden bebeklerinizi yatırabilirsiniz ve emniyet kemerinizi mutlaka bağlayın. Her şey bir anda oluyor. Artık karşılaştığınız sonuçlara ‘keşke' dememek için önceden temkinli olmak gerekiyor. Bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak istedim. Çünkü bir musibet bin nasihatten iyidir. Gerçekten de çok dramatik tepkiler aldım. Bazı anneler ve kayınvalidelerin kayınbiraderinin çocuğu oyalamak için ana kucağına oturtmama arzularından yakındılar.”