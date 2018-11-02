'Çocuk dostu alanlar' oluşturulacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sosyoloji bölümü öğrencileri Büşra Olkun ve Filiz Egi, Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sosyal Kooperatifçilik Treni" proje yarışmasında üçüncü oldu. Olkun ve Egi, çocukların park, restoran, kitap evleri ve hastane gibi çok çeşitli yerlerde yaşamın içinde olmaları için 'çocuk dostu' alanlar oluşturulmasını amaçladı.

Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni etkinlikleri kapsamında yapılan “Sosyal Kooperatif Hackaton” yarışması için projelerini hazırlayan İEÜ Sosyoloji bölümü öğrencileri Büşra Olkun ve Filiz Egi, sosyolog, psikolog, beslenme uzmanı, mimar ve iç mimarlardan oluşan bilim kurulunun belirlediği kriterlerden yola çıkarak, kurumlara çocuk dostu alanlar unvanı verecek. Aileler, çocuk dostu alanları cocukdostu.org web sayfasından öğrenerek, bu alanlarda gönül rahatlığıyla vakit geçirmeyi tercih edebilecek.

Proje hakkında bilgi veren Olkun, çocuk dostu alanların artmasını amaçladıklarını ve çocukların daha fazla yaşama katılmalarını istediklerini belirterek, sosyo-ekonomik durumu elverişli olmayan ebeveynlere de ücretsiz danışmanlık sağlayan dijital bir platform olmayı hedeflediklerini söyledi. Olkun, “Projemize başladıktan sonra çocuk dostu alanların ne kadar az olduğunu gördük. Bilimsel kurulumuz isteyen işletmelere, kurumlara giderek o alanların nasıl çocuk dostu olabileceğini belirleyecek. Daha sonra da çalışmalar doğrultusunda o kurumlara çocuk dostu unvanı verilecek. Bu alanlar, web sayfamızda yayınlanacak. Ebeveynler web sitesinde bulunan filtreleme ve haritalama sistemiyle çocuk dostu yaşam alanlarına kolayca ve ücretsiz ulaşabilecek” dedi.