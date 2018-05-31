Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 11:18

Çocuk Evinde mezuniyet sevinci

Foça Belediyesi Çocuk Evinde 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin tamamlanması dolayısıyla, yılsonu gösterisi ve 6 yaş gurubu öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Çocuk Evinde mezuniyet sevinci

31 Mayıs 2018 11:18


Foça Belediyesi Çocuk Evi’nin 6 Yaş gurubu öğrencileri için, diploma töreni düzenlendi. Minik öğrenciler, ‘Hava’, ‘Su’, ‘Toprak’, ‘Ateş’ ve ‘Var Oluş’ konularını; dans, bale ve dramalar eşliğinde sundu. Ailelerinin elinden tutarak diplomalarını almak için sahneye gelen 6 yaş grubu öğrencileri, ‘Öğrenci Andını’ coşkuyla söyledi.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Belediye Meclis Üyesi Beyhan Türker, küçüklere diplomalarını verdi. Mezuniyet pastası minik öğrencileri çok mutlu etti. Çocuk Evi öğrencileri, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi Çocuk Evi Müdiresi Dr. Sara Kefi, öğretmenleri Seçkin Doyran, Emre Bilek, Funda Erol Cinbaz, ve Gülhan Güzen Tutar ile birlikte; müzik öğretmeni Oğuzhan Çakırefe’nin yazıp bestelediği ‘Ne Güzel Dünya’ isimli şarkıyı seslendirdi. Finalde ise tüm katılımcılar İzmir Marşını büyük coşkuyla söyledi. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nin fuaye alanında, minik öğrencilerin sanat etkinlikleri kapsamında yıl boyunca yaptıkları eserleri sergilendi.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi Çocuk Evi’nin Müdiresi Dr. Sara Kefi’ye, eğitim kadrosuna ve personeline teşekkür etti. Başkan Demirağ, “Çeyrek asırlık zamanı geride bırakan Foça Belediyesi Çocuk Evine güvenen ve ulu önder Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını savunan inancımıza ortak olan değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç