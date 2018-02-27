“Çocuk gözüyle evrensel değerler” konulu yarışmaya 5 Mart Pazartesi gününe kadar başvuru yapılabilecek.

İzmir çapında gerçekleştirilecek yarışma, özel eğitim kurumları da dahil tüm ilkokullara açık olacak. Çocuklar; sevgi, saygı, hoşgörü, sorumluluk, yardımseverlik, dostluk ve doğruluk gibi evrensel değerlere ilişkin duygu ve düşüncelerini kağıda dökecek. Öğrenciler tarafından hazırlanacak resim, şiir ve kompozisyonlar, okul yönetimlerince ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaştırılacak.

Eserler İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplanarak, Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü tarafından oluşturulacak değerlendirme komisyonuna teslim edilecek. Yarışma için başlatılan başvuru süreci 5 Mart’ta sona ererken, dereceye girenler 3 Nisan’da açıklanacak. Birinci seçilecek öğrencilere tablet, ikincilere dijital fotoğraf makinesi, üçüncülere de mp3 çalar hediye edilecek. Ayrıca, yarışmaya eser gönderen öğrenciler 23 Nisan’da Çocuk Müzesinde ücretsiz olarak ağırlanacak.

Okul ve ailelere çağrı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Çocuklarımıza küçük yaşlarda milli, evrensel ve insani değerlerin aşılanması gerektiğine inanıyor, bunun için çalışıyoruz. Kendine güvenen, duygularını estetik yollarla ifade edebilen, düşünceleri gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Bu anlayışla düzenlediğimiz ‘Çocuk gözüyle evrensel değerler’ konulu yarışmamız, evlatlarımızın yeteneklerini sergilemeleri için de önemli bir fırsat olacak. Okul yönetimleri ve ailelerden çocukları yarışmaya teşvik etmelerini istiyor, 5 Mart’a kadar başvuruları bekliyoruz” dedi.