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24 Mayıs 2018 15:52

Çocuk Kulübünde coşkulu final

Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübünde 2017-2018 yılı ikinci kurs dönemi coşkulu bir törenle sona erdi.

Çocuk Kulübünde coşkulu final

24 Mayıs 2018 15:52

8 farklı branştaki kursları tamamlayıp sertifika alan çocuklar, renkli gösterilerle yeteneklerini sergiledi.


Çocukların okul dışında kalan vakitlerini daha kaliteli ve verimli hale dönüştürmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü; geçtiğimiz Şubat ayında açtığı kurslarla 300 öğrenciye hizmet verdi. Çocuklar; İngilizce drama, karikatür, eğlenceli fen, akıl ve zeka oyunları, satranç, resim, diksiyon ve yaratıcı drama branşlarındaki kurslarda uzmanlardan ücretsiz eğitim aldı.


Çocuklara hem yeni beceriler kazandıran hem de eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlayan kurslar, Çarşı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törenle sona erdi. Renkli gösteriler sunan küçük kursiyerler, salonu dolduran izleyicilerden ve ailelerinden büyük alkış aldı. Törende çocuklara katılım belgeleri de takdim edildi.



“Çocuklar için çalışıyoruz”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Geleceğin teminatı çocuklarımızın eğitimlerine ve sosyal gelişimlerine destek olmak için çalışıyoruz. Her geçen gün büyüyen Çocuk Kulübümüz de bu alanda çok güzel işlere imza atıyor. Başarılı bir dönemi geride bırakan çocuklarımızı kutluyor, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımız ve aydınlık yarınlarımız için” dedi.




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