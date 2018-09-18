Çocuk Kulübünde yeni dönem başlıyor

8 farklı branştaki ücretsiz kurslar için ilk ders zili 24 Eylül'de çalacak.

Karşıyakalı çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü, 2018-2019 dönemini 8 branştaki ücretsiz kurslarla açıyor. Bu sezon 7-10 yaş aralığındaki Karşıyakalı çocuklar için eğlenceli matematik, karikatür, akıl oyunları, eğlenceli fen, resim, diksiyon, yaratıcı drama ve İngilizce drama kursları verilecek.

Toplam 8 branş için açılan 200 kişilik kontenjan ilk kayıt gününde dolarken, 24 Eylül itibariyle dersler başlayacak. Her branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar sayesinde, hem çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlanacak hem de yeteneklerinin keşfedilmesine imkan tanınacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitimlerini ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu amaçla, Vecdi Altay Çocuk Kulübümüz bünyesinde yine dolu dolu bir kurs programı hazırladık. Tüm öğrencilerimize başarılı ve mutlu bir sezon diliyorum. Her şey çocuklarımız ve aydınlık yarınlarımız için” dedi.