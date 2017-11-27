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27 Kasım 2017 10:37

Çocuk sahibi olamayanları umutlandıran annelik öyküsü

Birçok kez kısırlık tedavisine, 5 kez tüp bebek denemesine karşın bebek sahibi olamayan Nazlı-Fatih Özçaka çifti, Jinekolog Dilek Aslan’ın biyopsi önerisi üzerine yapılan testle sorunun kromozomdan kaynaklandığı belirlendi ve çift yapılan embriyo transferiyle 5 yıl sonra çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuk sahibi olamayanları umutlandıran annelik öyküsü

27 Kasım 2017 10:37


Uşak’ta yaşayan Nazlı Özçaka-Fatih Özçaka, 6 yıl önce evlendi. Çift, evliliklerinde bir yılı geride bıraktıktan sonra çocuk sahibi olmak istedi ve olmayınca doktorlara başvurmak zorunda kaldı. Nazlı Özçaka, yumurtlama, aşılama tedavileri gördü ama sonuç değişmedi. Uşak’ta umutlarını yitiren çift, Ekim 2015’te İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezine başvurdu. Nazlı Özçaka’ya tüp bebek yöntemi uygulandı ancak ortada sorun görünmemesine karşın gebelik gerçekleşmedi. Umutlarını yitiren çifti muayene eden Jinekolog Dilek Aslan, çifte embriyo biyopsisi yapmasını önerdi. Aslan’ın önerisiyle yapılan test sonucunda sıkıntının kromozomdan kaynaklandığı belirlendi. Çifte daha sonra embriyo transferi yapıldı. Yapılan tedavi sonrasında ise genç kadın hamile kaldı. Bir müddet sonra da sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.



Bebek 3 kilo 400 gram ağırlığında ve sağlıklı


Çifte gebeliği engelleyen nedenin belirlenmesi için embriyo biyopsisi yöntemini önerdiklerini belirten Kent Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Dilek Aslan, Nazlı Özçaka’yı anneliğe götüren süreci anlattı. Aslan, "Bize başvuran her 100 çiftten 15’inde gebeliğe engel bir neden bulamıyoruz. Nedeni belirlenemeyen infertilite dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Açıklanamayan infertilitede tedavilere rağmen gebelik sağlanamadığında tüp bebek uygulamalarına geçiliyor. Embriyolar çok sağlıklı görünmesine karşın yine tüp bebekte de gebelik elde edilemiyor. Biz bu tür durumlarda çiftlere kapsamlı kromozom testi yaptırmalarını öneriyoruz. Nazlı Hanım, bizden önce birçok defa aşılama, yumurtlama ve değişik tedaviler görmüş. 5 kez tüp bebek denemesi yaptık, olmadı. Kapsamlı kromozom testinde sorunun kromozomdan kaynaklandığı belirlendi. Biz de sağlıklı embriyoları transfer ettik, bu sayede gebelik elde edildi. Nazlı Hanım sorunsuz bir gebelik dönemi geçirdi. 8 Kasım’da sezaryenle kızını dünyaya getirdi. 3 kilo 400 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda doğan bebek sağlıklı. Anne ve baba çok mutlu, biz de mutluluklarına ortak olduk" dedi.



"Çok mutluyuz, her anımızı Duru’yla geçirmek istiyoruz"


Öte yandan 5 yıldır özlemini çektiği bebeğine kavuşan ve minik kızına Duru adını veren anne Özçaka, "Maddi manevi yorucu, yıldıran tedavi süreçleri geçirdik. Umutsuzluğa kapıldığımız çok oldu. Evlat edinmeyi düşünür olmuştuk. Son tüp bebek denemesinden de sonuç alınamayınca doktorumuz Dilek Hanımın embriyo biyopsisi önerisini kabul ettik. İyi ki de kabul etmişiz. Bu sayede kızımıza kavuştuk. Çok mutluyuz, her anımızı Duru’yla geçirmek istiyoruz. Doktorumuza da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Baba Özçaka ise mutluluklarını anlatacak söz bulamadıklarını söyledi.




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