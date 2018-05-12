Çocuk şeflerden Ege yemekleri

İzmir Ticaret Odası (İTO), İzmir Ekonomi Üniversitesi ile İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliği doğrultusunda Lider Çocuk Tarım Kampı’nın son etkinliğine İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü ev sahipliği yaptı. 22 çocuk şef, İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Eğitmen Şefi Tolgahan Kamiloğlu yönetiminde, öğrenci şeflerle gıdaların sofraya ulaşma macerasına tanık oldu. Öğrenciler, kurutulmuş domatesli ve zeytinli pekmez mayalı pamuk ekmek, Urla Enginarı çanağında kabak sıyırma, lorlu kabak çiçeği, hardallı ısırganotu salatası, taze iç baklalı enginarlı deniz börülcesi salatası, çalkama, çipura, ağır ateşte pişmiş şevketi bostan, frambuaz soslu safranlı panna cotta yaptı. Yemeklerin yapımında yer alan Bornova Ali Suavi İlkokulu’nun 22 küçük şefi, konukları karşıladı ve yemeklerin servisine de yardım etti.

Etkinliğe İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Erdurmuş, İTO Meclis Başkan Yardımcısı Yavuz Ateşalp, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aşkar, İTO yönetim kurulu üyeleri, İEÜ mütevelli heyet üyeleri, akademisyenler katıldı.

“Yeni nesiller toprağa dokunmuyor”

İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Erdurmuş, geleceğin teminatının çocuklar olduğunu belirterek, “Bizler toprağa dokunduk ama yeni nesiller toprağa dokunmuyor. Amacımız tüm çocuklarımızı doğa ile buluşturmaktır” dedi.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan, çocukların doğaya ve doğadan gelen ürünlere tanıklık etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydederken, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aşkar da üniversitelerin farkındalık oluşturmak ve toplumsal hizmet sağlama görevi olduğunu, bu projeyle farkındalık oluşturduklarını ifade etti. Etkinliğin bitiminde 22 çocuk şefe sertifikaları ve hediyeleri verildi.