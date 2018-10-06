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Çocuk Şube Müdürlüğünden bir proje daha

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bahar Dalları 3” isimli proje faaliyetleri çerçevesinde Ankara’ya tarihi ve kültür gezisi düzenlendi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bahar Dalları 3” isimli proje faaliyetleri çerçevesinde Ankara'ya tarihi ve kültür gezisi düzenlendi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ÇOGEP ile Bölge Yatılı Ortaokulu öğrencilerinden daha önce Ankara'da hiç bulunmamış 36 kız öğrenciyi Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı İl olan Ankara' ya götürdü. Gezide Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün ebedi ikametgahı olan Anıtkabir, 1. Meclis, 2. Meclis, MTA Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Ulucanlar Cezaevi, Tacettin Sultan Camii, Mehmet Akif Kültür Evi ve Akvaryum gezildi.


Gezi ile çocukların tarihini ve kültürünü koruma bilinci oluşturulmaya çalışılarak, gözlem yapma, inceleme, merak duyma becerilerinin gelişmesi, milli birlik ve beraberlik konularını içselleştirilmesi amaçlandığı belirtildi. Ayrıca kısıtlı sosyal çevrede yaşayan çocuklara polis aracılığı ile ortak yaşam kültürü ve kuralları anlatılmaya çalışıldı.

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