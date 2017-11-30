Çocuklar afetlere karşı bilinçleniyor

Her hafta farklı bir okulda gerçekleştirilen eğitimlerin son durağı Gülsafa Firdevs Kapancıoğlu İlkokulu oldu. Başkan Akpınar “3.5 yılda 75 bin öğrenci ve öğretmenimize eğitim verdik. Bilinçli bir toplum için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi; deprem, sel ve yangın gibi afetler konusunda bilinç oluşturmak amacıyla Örnekköy’deki Gülsafa Firdevs Kapancıoğlu İlkokulu’nda acil durum tatbikatı düzenledi. Belediye bünyesindeki Doğal Afet Eğitim Merkezi ve İlk Yardım Eğitim Merkezi uzmanları tarafından, 370 öğrenci ve 27 öğretmene eğitim verildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatı veliler de heyecanla izledi.

Uygulamalı eğitim

Eğitim kapsamında, öğrenci ve öğretmenlere deprem anında öncelikli olarak yapılması gerekenler, yangına müdahale şekilleri ve ilk yardım yöntemleri anlatıldı. Afet ya da acil durumda, içinde bulunulan binanın nasıl tahliye edileceği, triaj ve yaralı taşıma teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenci ve öğretmenler eğitimi başarıyla tamamlarken, 2017-2018 eğitim yılı boyunca toplam 30 okulda acil durum tatbikatı yapılacağı belirtildi.

Türkiye’de ilk

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Türkiye’de, okullarda düzenli olarak afet eğitimi veren ilk ilçe belediyesiyiz. Yaklaşık 3.5 yıllık süreçte 75 binden fazla öğrenci ve öğretmenimize ulaştık. Afetlerin oluşumunu engellemek mümkün olmasa da alınacak önlemler ve bilinçli müdahaleler ile hayat kurtarmak, oluşabilecek zararları en aza indirmek mümkün. Bu anlayışla hizmet üretiyor; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bilinçli bireyler olarak yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Afetlerle mücadelede toplumsal kültür oluşturmak adına çalışmaya ve öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.