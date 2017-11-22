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22 Kasım 2017 12:59

Çocuklar Bayraklı’daki atölyeyi çok sevdi

Bayraklı Belediyesi, farklı mahallerdeki semt merkezlerinde yaşları 4 ile 10 arasında değişen çocuklar için atölye etkinliği düzenledi.

Çocuklar Bayraklı’daki atölyeyi çok sevdi

22 Kasım 2017 12:59

Çocuklar, tahta kaşıklardan kukla yapıp ellerini kalem, boya ve kumaşları alırken, oyuncaklarını elleriyle yapmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.


Çocuklara ve gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, çocuklar için üç gün süren atölye çalışması düzenledi. Semt merkezlerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 600 çocuğun katıldığı atölyelerde çocuklar, kendi oyuncaklarını yapma imkanı yakaladı. Profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilen atölyede çocuklar kumaşları kesti, boya ve keçeli kalem yardımıyla tahta kaşıklardan kaşık kukla yaptı. Bu atölye sayesinde çocuklar yardımlaşmayı öğrenirken, el becerilerini geliştirdi ve hayal güçlerini etkin bir şekilde kullanma fırsatı buldu. Özellikle küçük yaş gruplarının kendi el emekleriyle yaptıkları kaşık kuklalar, onların en iyi arkadaşı oldu.


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, üç gün süren ve farklı mahallerdeki semt merkezlerindeki çocuk atölyesine beklenenden fazla ilgi olduğunu belirterek, “Bu ilgi bizi ayrıca mutlu etti. Atölyede çocuklarımız el becerilerini geliştirme, hayal güçlerini yansıtma fırsatı buldu. Her birinin heyecanı görülmeye değerdi. Bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” dedi.




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