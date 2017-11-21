Çocuklar Bergama’nın tarihini tiyatro ile öğrendiler

Kültürel Mirası olan Bergama’nın tarihini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Bergama Müze Müdürü Nilgün Ustura tarafından Bergama Müze Müdürlüğü bahçesinde karşılanan çocuklar, kendileri için hazırlanan kumanyaları yedikten sonra Bergama Müzesini Müze Müdürü Nilgün Ustura rehberliğinde gezdi. Çocuklar, Bergama Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bergama Krallığı döneminde kullanılan maske, araç ve gereçlerle, parşömenin icadından, Bergama ile Galatlılar ile yapılan savaş ve sonrasında bu savaşın anısına yapılan Zeus Sunağına kadar geçen tarihi süreci tiyatro eğitimi ile bilgilendirilerek öğrendi.

Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Öğretmeni Burcu Kökdaş, “Bugün burada sahip olduğumuz kültürel miras benliğine sahip çıkmak, kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmak için bulunmaktayız. Çocuklarımız Bergama Müze Müdürlüğü ev sahipliğinde UNESCO Dünya Mirasının 999.kenti Bergama’yı ve Bergama’nın binlerce yıllık tarihini tiyatro oynayarak öğrendiler. Okulumuz adına Bergama Müze Müdürü Nilgün Ustura ve Bergama Müze Müdürlüğü ekibine teşekkür ediyoruz “ dedi.

UNESCO dede çocuklar ile UNESCO yemini etti

Dünya Mirasları Gezginleri Derneği Kurucu Başkanı ve aynı zamanda UNESCO Aşığı olan Gezgin Atilla Ege UNESCO’nun 999.Kültürel Mirası olan Bergama’ya gelen çocuklara Bergama Müze Müdürlüğü bahçesinde UNESCO hakkında bilgi verdi. Atilla Ege çocuklara “UNESCO, Birleşmiş Milletler kuruluşu olarak dünyada bir takım yerleri koruma altına alıyor. Bugün Bergama’da UNESCO’nun koruma altına aldığı yerleri göreceksiniz. Koruma altına alınan yerlere Dünya Mirası deniyor. Dünya Mirası demek o yerin, o toprağın sahibine ve ülkesine bakılmaksızın bütün dünya çocuklarına aittir. Yani bugün Bergama’da göreceğiniz Akropol, Asklepeion yalnızca Türk Çocuklarının değil dünyadaki 193 ülkenin çocuklarına da aittir. Aynı şekilde Peru’daki, Fransa’daki, İngiltere’deki yerler de dünya mirası ilan edildiyse sizindir “ dedi. Dünya Mirasları Gezginleri Derneği Kurucu Başkanı Gezgin Atilla Ege ardından çocuklar ile birlikte UNESCO yemini etti.

"17 yıldır 860 dünya mirası kenti gezerek kendimi UNESCO’ya adadım"

Dünya Mirasları Gezginleri Derneği Kurucu Başkanı Gezgin Atilla Ege, “UNESCO’nun dünya mirası ilan ettiği yerleri dolaşıyorum ve resimliyorum. O yerler ile ilgili konferanslar veriyorum. Onlar ile ilgili neler yapılması gerektiğini, dünyanın neler yaptığını ve oralardaki çeşitli örnekleri Türkiye’ye getirerek Türkiye’deki Dünya Mirasları yerlerinde bunları uygulatarak sosyal bir görevi yerine getiriyorum. 17 yıldır UNESCO ile ilgili 200’ e yakın konferans verdim ve tanıttım. Ülkemizde 9 tane olan yerimiz bugün 17’ye çıktı. Ve biz bununla gurur duyuyoruz. Bin 73 tane dünya mirasının bugün için 860’ını görme şansına eriştim. Sadece ülkemizde değil yurtdışında da bir takım konferanslar verdim UNESCO Dünya Mirası ile ilgili “ diye konuştu.