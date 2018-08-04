Çocuklar bilimle düşlüyor

Anaokulu ve ilkokul öğrencileri için gerçekleştirilen “Düşlerle Bilim” projesiyle çocuklar, analitik düşünme, problem çözme becerilerini geliştiriyor. İzmir’den 80 okul öncesi ile 80 ilkokul öğrencisi, uzman eğitmen kadrosu öncülüğünde hem yaz tatillerini değerlendiriyor hem de bilim ve sanatla yoğruluyor.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje Çağrısı kapsamındaki proje İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral yönetiminde gerçekleştiriliyor. Projede Oral’ın yanı sıra, İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlgi Şemin, Öğretim Görevlileri Songül Yasemin Özgün, Türkan Alkan Özbay, Hasan Durmuş, Alihan Bulgurcu, Esra Feyzioğlu Demir, Kardem Ulaş, Fatma Betül Özkul Cura ile Doktor Öğretim Üyesi Seçkin Eroğlu eğitmen olarak görev alıyor. Eğitimleri, Karşıyaka Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ. Anaokullları da destekliyor.

“Bilime karşı farkındalıklarının gelişmesini hedefliyoruz”

Öğretim Görevlisi Oral, eğitimlerin üniversite bünyesinde çocuklar için oluşturulan sınıflarda yapıldığını belirterek, “Bu proje; erken çocukluk dönemindeki bireylerin bilimle tanışmasını, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinden yararlanarak bilimsel düşünme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Çocukların bilime karşı farkındalıklarının gelişmesini hedefliyoruz. Yaptığımız etkinliklerle çocukların sorgulama yetilerini ve merak duygularının geliştiğini görebiliyoruz. Bilim, çocukta bu becerilerin desteklenmesi için çok önemli bir araçtır. Bu nedenle projemizde bilim ile yaratıcılığı geliştiren etkinlikler bütünleştirilerek bir eğitim programı yapıyoruz” dedi.

Gezi, gözlem ve deney

Eğitimler kapsamında sanat, oyun, drama etkinlikleriyle bahçede gezi ve gözlem, grup çalışmaları, deneyler gerçekleştirdiklerini aktaran Oral, çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesini amaçladıklarını vurguladı. Oral, "Çocuklar, yaşamın içinde deneyimledikleri bilimi daha rahat anlıyor. Sanat, drama ve ardından oyunla bilimin bütünleşmesi tüm bilgileri keyifli hale getiriyor. Bilimle kurdukları düşler, onlara yeni yollar açacaktır" diye konuştu.