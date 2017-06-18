Çocuklar bilinçlendi, atıklar geri döndü

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda eğitim alan ilkokul öğrencileri geri dönüşüm materyalleriyle hazırladıkları ürünleri Tarihi Havagazı Fabrikası’nda sergiledi. Projenin kapanış etkinliğinde buluşan çocuklar, çöpe atılan yoğurt kaplarına tohum dikerek çevre bilinci ve geri dönüşümün önemine dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu, projeye destek veren olan Konak Belediyesi, Ege Orman Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yetkililerine teşekkür plaketi verdi.