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21 Mayıs 2018 12:51

Çocuklar bu yaz çok eğlenecek

Karşıyaka Belediyesi, eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasının ardından çocukları sporla buluşturacak.

Çocuklar bu yaz çok eğlenecek

21 Mayıs 2018 12:51

4 farklı tesiste gerçekleşecek yaz okulları kapsamında; yüzme, basketbol, judo ve okçuluk gibi çeşitli branşlarda kurslar açılacak.


Çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, Haziran ayında yaz spor okullarını başlatacak. Bazı branşlarla yetişkinlere de hizmet verecek olan spor okulları kapsamında; voleybol, yüzme, basketbol, futbol, bale, judo, su topu, cimnastik, okçuluk, kano ve masa tenisi kursları verilecek.


Yaklaşık 3 ay sürecek olan kurslar, branşlarına göre Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu, Muharrem Candaş Spor Salonu ve Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimi için sporu çok önemsiyor, sporla iç içe bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu yaz açacağımız kurslarla da ekonomik şartlarda, güvenli ve modern ortamlarda spor yapma imkanı sunacağız. Çocuklarımız takım ruhunu, paylaşmayı, spor ahlakını ve kültürünü öğrenecekler” dedi.




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