Çocuklar düşlerle bilimi öğrenecek

Anaokulu ve ilkokul öğrencileri, “Düşlerle Bilim” projesiyle düşünme, problem çözme becerilerini geliştirecek. 30 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak eğitimlere İzmir’den 80 okul öncesi ve 80 ilkokulu öğrencisi kabul edilecek.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje Çağrısı kapsamında kabul edilen proje, İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral yönetiminde gerçekleştirilecek. Karşıyaka Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ. Anaokullları’nın desteklediği eğitimlerde, İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlgi Şemin, Öğretim Görevlisi Songül Yasemin Özgün proje uzmanı, Öğretim Görevlileri Türkan Alkan Özbay, Hasan Durmuş, Alihan Bulgurcu, Esra Feyzioğlu Demir, Kardem Ulaş, Fatma Betül Özkul Cura ile Doktor Öğretim Üyesi Seçkin Eroğlu eğitmen olarak görev alacak.

Öğretim Görevlisi Oral, eğitimlerin üniversite bünyesinde yapılacağını belirterek, “Bu proje; erken çocukluk dönemindeki bireylerin bilimle tanışmasını, düşünme ve problem çözme becerilerinden yararlanarak bilimsel düşünme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Çocukların bilime karşı farkındalıklarının gelişmesini hedefliyoruz. Düşünebilen, sorgulayabilen ve merak eden çocuklar bilişsel olarak daha iyi duruma gelir. Bilim çocukta bu becerilerin desteklenmesi için çok önemli bir araçtır. Bu nedenle projemizde bilim ile yaratıcılığı geliştiren etkinlikler bütünleştirilerek bir eğitim programı hazırladık” dedi.

Başvurular ücretsiz

Eğitimler kapsamında sanat, oyun, drama etkinlikleriyle bahçede gezi ve gözlem, grup çalışmaları, deneyler yapılacağını aktaran Oral, başvuruların ücretsiz olacağını söyledi. Etkinliklerde çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesinin amaçlandığını ifade eden Oral, eğitimlerin 5-6 yaş arasındaki 80 anaokul, 7-8 yaş aralığındaki 80 ilkokula devam eden çocuklara yönelik olduğunu kaydetti.