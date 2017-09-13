Çocuklar, Forum Çocuk Kulübü’nde merak ettiklerini öğrenecek

İzmir ve çevre illerin çekim merkezi Forum Bornova, minikleri eğlendiren çocuk kulübü etkinliklerine “merak ettiklerimiz” temasıyla devam ediyor. 16 Eylül Cumartesi günü minik ziyaretçiler kedileri, köpekleri, böcekleri, filleri ve hatta ornitorenkleri tanıyacak, hayvanlar alemi hakkındaki tüm sorularının yanıtlarını bir veteriner eşliğinde bulacak.

17 Eylül Pazar günü ise uzay, dünyanın uzaydaki yeri, yıldızlar ve gezegenlere dair bilinmeyenler bir fizik öğretmeni eşliğinde gün yüzüne çıkacak, çocuklar uzaya dair hayallerini resimlerine yansıtacak.

ForumBüs’te kendi kalemliklerini yapıyorlar

Öte yandan minikler için ForumBüs’te her hafta sonu düzenlediği eğlendiren yaratıcı etkinlikler kapsamında, kalemlik atölyesi gerçekleştiriliyor. Atölyede 4 - 12 yaş arasındaki tüm minikler okula dönüş günlerinde kullanabilecekleri kalemliklerini kendileri yapıyorlar.