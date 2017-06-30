Çocuklar için eğlenceli doğa yolculuğu başlıyor

Temmuz ayı boyunca her hafta sonu çocuklar saksı boyayıp çiçek ekecekleri ’çiçek atölyesi’ ile keyifli saatler geçirecek.

İzmir Forum Bornova AVM, çocuklar için hem eğlendiren hem öğrendiren ForumBüs’te düzenlenecek ’çiçek atölyesi’ etkinliğine ile çocukları davet ediyor. Temmuz ayı boyunca her hafta sonu düzenlenecek atölye çalışmasında minikler saksı boyamayı ve çiçek dikmeyi öğrenirken, keyifli saatler geçirecek.

Yapılan açıklamada, özel temalarıyla hem miniklerin hem büyüklerin dikkatini çeken etkinlikler, bu hafta ’Yaşasın Büyüyorum’ konseptiyle düzenleniyor. İp ve beş taş gibi sokak oyunları oynatmanın yanı sıra maceracı bir felsefe öğretmenini konuk edecek olan kulüp, seyircilerin de katılımıyla interaktif maceralara dönüşen performanslar sunmaya hazırlanıyor.