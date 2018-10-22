İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar için tasarladığı mekan ödül getirdi

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Büşra Aydın, çocuklar için tasarladığı aktivite merkeziyle proje yarışmasında ödül aldı.

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Büşra Aydın, çocuklar için tasarladığı aktivite merkeziyle proje yarışmasında ödül aldı.


İç Mimarlık Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Büşra Aydın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İçmimarlar Odası tarafından düzenlenen proje yarışmasında ödül aldı. Teknolojiden uzak, çocukları hayal dünyaları ve yetenekleriyle baş başa bırakan mekan tasarımı, beş farklı kategorisi olan yarışmanın ‘dördüncü yıl' kategorisinde üçüncü oldu.


Çocuklar için aktivite merkezini Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi'nde yer alacak şekilde tasarladığını belirten Yaşar Üniversitesi mezunu Büşra Aydın, iki kattan oluşan projenin amacını anlattı. Günümüz çocuklarının kendi hayal dünyalarını zenginleştirecek bunu yaparken de hem eğlenip hem de çalışabilecekleri mekanlara ihtiyaçları olduğunu düşünen Aydın, "Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi; Alsancak, Kemeraltı, Konak ve Çankaya ile bir bakıma bağlantı noktası özelliğini taşıyor; ancak pek çok iş merkezinin bulunduğu bu bölgede çocuklar için düşünülmüş bir mekan bulunmuyor. Bu nedenle çocukların ilgisini çekebilecek 4-12 yaş grubu için bir aktivite merkezi tasarlamak istedim. Çocukların da fikirlerini alarak rahat bir atmosfer yaratmaya çalıştım. Mekan, iki kattan oluşuyor ve alt katı tamamen bir oyun alanına dönüştürdüm. Hiçbir teknolojik oyuncak ve gereci mekana sokmayarak çocukların kendi oyunlarını kendilerinin yaratmalarına, istedikleri gibi koşup oynamalarına olanak vermek istedim. Üst katı ise kitap okuyabilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir alan olarak tasarladım. Buraya bir kütüphane, minderler ve hikaye anlatıcısı köşesi yerleştirdim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.