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11 Temmuz 2017 09:58

Çocuklar istedi Başkan Abileri yaptı

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ziyaretine gelen çocukların 16 Türk devleti bayrağının bulunduğu bir projenin ilçede yer alması isteğini hayata geçirdi.

Çocuklar istedi Başkan Abileri yaptı

11 Temmuz 2017 09:58


Menderese Belediye Başkanı Bülent Soylu, 23 Nisan’da ziyaretine gelen Gazi İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri İrem Ersoy, Oğuzhan Kahraman, Furkan Utku Furoğlu, Burak Özgür ve Polat Gürsoy’un isteğini geri çevirmedi. İlçede hayata geçirilecek bir projede 16 Türk devletinin bayrağının bulunmasını isteyen öğrencilerin talebi İnönü Caddesi Menderes İlköğretim Okulu önündeki kavşakta hayata geçti.



"Tarihe sahip çıkıyorlar"


Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu çocukların tarihe sahip çıktığını belirterek, “Çocuklarımız 23 Nisan’da ziyaretimize gelerek taleplerini dile getirdi. Ben de Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze genç kardeşlerimizin isteğinin uygun bir projede hayata geçmesi talimatını verdim. İlçemizin en işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi’nde ki kavşak projemizde bu isteğin yerine getirilmesinin uygun olduğuna karar verdik ve 16 Türk devletinin bayrağının yer aldığı kavşağı ilçemize kazandırdık. Genç kardeşlerimizin tarihe verdikleri önem beni çok mutlu etti. İnşallah en kısa zamanda kendileriyle birlikte kavşağımızın açılışını da yapacağız. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.




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