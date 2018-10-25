Çocuklar Şenel Aksu için koştu

Ömrünü çocukların iyi eğitim almasına harcadığı için 'İzmir'in Annesi' olarak tanınan Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi'nin Kurucu Başkanı Şenel Aksu, vefatının 13'ncü yılında Konak Belediyesi'nce adına düzenlenen 5. Şenel Aksu'yu Anma Koşusu ile anıldı.

Konak Belediyesi'nin Toros Spor Merkezi'nde düzenlenen Şenel Aksu Anma Koşusu'nun final etabı sonunda; Ömer Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Seyfi Gülmez Ortaokulu ve Kazım Karabekir Ortaokulu'nun öğrencileri isimlerini ilk üçe yazdırmayı başardı. 80 öğrencinin kıyasıya mücadele ettiği koşu sonunda dereceye girenlere ödülleri Şenel Aksu'nun adını taşıyan parkta yapılan törenle verildi. Aynı zamanda Şenel Aksu'nun da anıldığı törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu ile kadın derneklerin temsilcileri, muhtarlar ve koşuya katılan okulların müdürleri, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, iyi bir Cumhuriyet kadını olan Şenel Aksu'yu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hemen öncesinde anmanın büyük anlam içerdiğini dile getirdi. Şenel Aksu'nun yaşamı boyunca kadın-erkek eşitliğine yönelik birçok etkinliğe imza attığını dile getiren Pekdaş, "El ele, omuz omuza dayanışma içinde bir ulusu kalkındırmak, bir halkı güçlendirmek, bir toplumu güçlü hale getirmek için mücadele etmek gerekir. İşte Şenel Aksu bu isimlerden biriydi. Çok fedakarca ülkenin bütün çoklarıyla, kadınlarıyla paylaşmak için çok çaba sarf etti. Ne yazık ki aramızdan erken ayrıldı. Biz onun anısını yaşatmakla sorumluyuz; çünkü bu ruhun, bu bilincin gelecek kuşaklara da aktarılması lazım” dedi.

Koşuda dereceye giren öğrencileri ve onlara emek veren öğretmenleri de kutlayan Pekdaş, “Büyük Atatürk'ün dediği gibi; spor, sanat ve eğitim bir arada nitelikli bir şekilde gençlerin faaliyetleri içinde yer alırsa o ülkenin geleceği güvencededir. Geleceğimiz sizsiniz, size emanet edilen cumhuriyeti sonsuza dek yükselterek yaşatmak zorunda olan sizlersiniz. Atatürk, ilkeleri doğrultusunda, bu ülkenin bağımsızlığı, özgürlüğü, hukukun üstünlüğü için mücadele etmenizi isterdi. Ben bu bilincin sizlerde olduğunu biliyorum” diyerek başarılar diledi.

Öğrencilere Nutuk hediyesi

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu da, törende yaptığı konuşmada kadın hareketinde öncü, gerçek bir STK gönüllüsü olan Şenel Aksu'yu çocuklarla birlikte anmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ödül alan öğrencileri kutlayan Dayıoğlu, kendilerini yalnız bırakmayan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a teşekkür etti. Şenel Aksu'nun eşi Avni Aksu ise bu yıl geçirdiği bir ameliyat nedeni ile anmaya katılamadı. Konuşmaların ardından 5. Şenel Aksu'yu Anma Koşusu'na katılan ve kendi kategorilerinde ilk üçe giren öğrencilere madalyaların yanı sıra satranç takımı ve eşofman verilirken birinci olan öğrencilere Aksu'nun ailesi tarafından bisiklet ve Atatürk'ün Nutuk kitabı hediye edildi.