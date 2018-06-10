Çocuklara şehirde tatil fırsatı

Su temalı şato oyun alanıyla eğlence keyfini doruklara taşıyan Optimum, çocuklara şehir içinde tatil keyfi yaşatıyor.

İzmir Optimum’un özel tasarlanmış çocuk oyun parkları miniklerin gözdesi olmaya devam ediyor. Yoğun ilgi gören İzmir Optimum oyun alanında çocuklar, Türkiye’de ilk kez suyun eğlendirici etkisinden faydalanarak, masal dünyası formunda su temalı şatoda oynamanın keyfini çıkarıyor. Şehir içinde tatil konsepti sunan alışveriş merkezi, tatile gidemeyen çocuklara oyun alanlarındaki temalarla eğlenceyi doruklara taşıyor. Merkezde çocukların düşünme becerilerini, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla yaş aralıklarına uygun tasarlanan oyun alanları İzmirli minikleri hayal dünyalarıyla buluşturuyor. Her türlü iklim şartlarına uygun olarak tasarlanan, cinsiyet ve fiziksel yeterlilik ayırımı yapmadan rahatça oyun imkanı sunulan İzmir Optimum oyun alanı çocukların; interaktif oyunlar oynamasını, masal dünyası formundaki bir şatoda hayal güçlerini geliştirmesini, düşünme becerilerini, el ve denge koordinasyonlarını geliştirmesini sağlıyor. Optimum ziyaretçilerine açık olan su parkından tüm çocuklar ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Buz pisti eğlencesi, oyun parkları da yaz boyunca unutamayacakları tatil anıları için çocukları bekliyor.