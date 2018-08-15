Çocuklara yaz okulunda rüya gibi tatil

Balçova ilçesinde, yaz aylarında çocukların sosyal ve sportif etkinliklere önem veren Balçova Belediyesi ile Türk Eğitim Gönüllülerinin de yardımıyla açılan ücretsiz yaz okullarının kapanışı için spor tesislerinde tören düzenlendi. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, meclis üyeleri ve yaz okuluna katılan çocukların ailelerinin katıldığı tören, öğrencilerin hazırladıkları gösteriler ile başladı. Yaz okuluna katılan 425 öğrencinin birlikte sergilediği halk oyunları gösterisi, şarkılar ve jimnastik gösterilerinin ardından Başkan Çalkaya ve meclis üyeleri öğrencilere katılım belgelerini, hediyelerini ve birer adet Nutuk hediye etti. Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Esin Önder’de yaz okulunda çocuklara hayvan sevgisini aşılattıkları için Başkan Çalkaya’ya plaket verdi.

Göreve gelir gelmez çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor okullarını ücretsiz yaptıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Biz spordan para kazanmanın doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu sayede her yıl 6 bin çocuğumuza malzemelerin de bizim tarafımızdan karşılandığı ücretsiz spor eğitimi veriyoruz. On yıldır yaz okullarımızı da ücretsiz yaparak onlar için eğlenceli bir tatil imkanı yaratmaya çalıştık. Siz değerli anne ve babalara da çocuklarınızı spora teşvik ettiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çocuklar suçla tanışmadan eğitilirse geleceğimiz daha güzel olur"

Eğitimin eşit ve adaletli olması çok önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Çalkaya, "Balçova’daki tüm okulların eksikliklerini sizin verdiğiniz vergiler ile tamamlıyoruz. Okula gittiğinizde sizden yardım isterlerse verginizi verdiğinizi eğitim için para istenmeyeceğini söyleyin. Kim ne yaparsa yapsın biz, çocuklarımızın Cumhuriyet değerlerine bağlı olarak eğitim alması için çalışacağız. Bir de çocuğun eğitim alırken ailesinin maddi durumunun bir avantaj ve dezavantaj olmaması için çalışıyoruz. Ülkemizin tamamında bu eğitim modeli uygulanırsa ülkemizin geleceği çok daha aydınlık olur" dedi.

Sosyal ve sportif faaliyetlerden uzak kalan çocukların bir şekilde şiddetle tanıştığını ifade eden Başkan Çalkaya, gerçekleştirilen yaz okulu uygulamasının sosyal adaleti de sağladığını ifade ederek, "Ekonomik güçlükler nedeniyle bazı aileler çocuklarını bu ve benzeri faaliyetlere göndermekte güçlük çekebiliyor. Bu yüzden kamu kuruluşlarının çocuklarımıza bu etkinlikleri ücretsiz olarak sunması gerekiyor. Çocuklar suçla tanışmadan eğitilirse geleceğimiz daha güzel olur. Aksi halde geleceğimiz felaket olur"şeklinde aktardı.

Balçova Belediyesi, dokuz yıldır uyguladığı ücretsiz yaz okulları Balçovalı çocukların tatillerine renk kattı. Birer aylık dönemlerle üç ayrı kurda öğrencileri kabul eden yaz okulunda çocuklar; sosyal gelişim terapileri, meslek tanıtımı, okuma saati, müzik, bilgisayar, güzel sanatlar, satranç, folklör, basketbol, voleybol, tenis, jimnastik, ebru gibi ders ve aktivitelere katıldı. Öğrenciler ayrıca birer kez Balçova Aquacity, Gezegenevi’ne, İnciraltı’nda bulunan gemi müzeye ve Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü.