Çocuklarda bedensel ve zihinsel gelişimde başarı için ilk şart: 'Doğru Beslenme'

Diyetisyen Burcu Dilek Köksal, okulların açılmasının ardından önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Bedensel ve zihinsel gelişimde başarı için beslenme vurgusu yapan Köksal, aileleri de uyardı. Köksal, "Çocuklarımız için okul sadece ders gördükleri bir mekan değil; hayata adım attıkları, başka insanlarla iletişim kurdukları, kurallara uyum sağlamayı öğrendikleri, sosyalleştikleri, başarı ve başarısızlıkları tattıkları ve baş etme yeteneklerini geliştirdikleri hayatın ön provası gibidir. Ben olaya farklı yaklaşıp, sağlıklı yaşamı ve beslenmeyi hayatlarına adapte etmeyi öğrendikleri, bunun sorumluluğunu aldıkları bir dönemin başladığını vurgulamak istiyorum. Bu dönemde sağlıklı beslenme adına, ödün vermeden çocuğunuzla ilgilenmeniz gelecekte doğru alışkanlıkları edinmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Diyetisyen Burcu Dilek Köksal, "Yediklerinizin tüm vücudunuzu ve performansınızı etkilediğini artık biliyorsunuz. Çocuklarınız ise beslenme durumundan daha da etkiler; çünkü büyüme ve gelişme dönemi gibi karmaşık bir süreçten geçiyorlar ve bu dönemde yaptıkları girişimler gelecekteki yaşantılarını hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkiliyor. Öncelikle çocuğumuzun herhangi bir sağlık problemi varsa bir uzmandan destek alınarak beslenme programı düzenlenmelidir. Zihinsel gelişimi, beden sağlığı ve performans için önce sağlıklı yaşam şartları, öğün düzeni ve vücut ihtiyaçları sağlanmalıdır. Bu şartlar sağlandıktan sonra fonksiyonel besin dediğimi performans artırıcılardan destek alınabilir. Çocuğunuzun çok halsiz olduğunu veya derslere odaklanamadığını düşünüyorsanız tıbbi kontrolden geçirmeniz gerekmektedir. Kansızlık, B grubu vitamin eksikliği veya D vitamini eksiklikleri başlamış olabilir" şeklinde konuştu.

Çocuklar nasıl beslenmeli ve nelere dikkat etmeli?

Diyestiyen Köksal, çocuklara kazandırılması gereken alışkanlıklar arasında kahvaltı olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti:

"Kahvaltı bedensel ve zihinsel gelişimi etkilediği kesinlikle kanıtlanmış bir öğündür. Çocuğumuzun mutlaka evde kahvaltı yapması sağlanmalı, okulda kahvaltı öğünü veriliyorsa içeriğinin kontrol edilmesi veya çocuğun bu öğünü atlayıp atlamadığı sorgulanmalıdır. Dışarıdan paketli ürün yerine beslenme çantasında evde yapılmış atıştırmalıklar bulundurulmalıdır. Tam buğday unlu meyveli kek, poğaça, ufak sandviçler meyve süt ve kuruyemiş alternatifleri çocuğunuzun enerji ihtiyacını karşılarken performansını da artıracaktır. Çocuğunuz çantaya koyduğunuz halde bazen kantindeki atıştırmalıklara yönelebilir, arkadaşlarının ısrarlarına maruz kalabilir veya farklı alternatifler denemek isteyebilir. Bu durumda çok katı kurallar koymadan sınır koymalısınız. Okuldaki öğlen yemeği menülerini kontrol etmeniz ve şikayetlerinizi okul yönetimiyle paylaşmanız önemlidir. Okula giden çocuklarda genelde sebze besini eksik kalmaktadır. Bu besin grubu vitamin mineral içeriği ve posa bakımından çok önemlidir. Akşamları yatmadan önce tarçınlı, kakaolu (şekerli alternatifleri değil) süt içmek, sınavlardan önceki gece havuç suyu içmek (mide sorunu veya şeker problemi yoksa) iyi gelecektir. Vitamin desteğini, kan değerleri kontrol edildikten sonra önermek en doğru yöntemdir."