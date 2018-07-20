Çocuklarda enfeksiyona dikkat

Ayda Haksever yaz aylarında daha sık görülen çocuk enfeksiyonları konusunda aileleri uyardı.

Yaz aylarında en sık görülen çocukluk hastalıkları gastrointestinal sistem enfeksiyonları ve ateşle seyreden idrar yolu enfeksiyonu olduğunu dile getiren İzmir Özel Can Hastanesi Ayda Haksever, “Hastalar genellikle karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile başvuruyorlar. Yaz ayları nedeni ile besin kontaminasyonları ishallerde artışa neden oluyor. Şikayetlerin yaz aylarında artış göstermesinin başlıca sebebi, enfeksiyona sebep olan mikropların yaşam ve üremesinin daha kolay olmasıdır. Örneğin; fazla tüketilen hijyen koşulları belli olmayan dondurmalar, köfteler, hamburgerler, piknik alanlarındaki açık gıdalar, fast food yiyecekler vb. gıdalar enfeksiyon riskini artırıyor” dedi.

"Son kullanma tarihine bakılmalı"

Besinin hijyen açısından sağlıklı olsa bile hazırlayan kişinin hijyenik olmamasından dolayı enfeksiyonun görüleceğini aktaran Haksever, “Açık dondurmalar hastalık yapar, kapalı dondurma sağlıklı gibi genel bir algı var. Fakat bundan emin olamazsınız. Aynı şekilde salatalar taze ve iyi yıkanmış ise çok faydalı bir besin kaynağı iken, bekletilen, üzerine sineklerin konup kalktığı, iyi yıkanmamış salatalar ise enfeskiyonel olabiliyor. Yeşillikler taze, iyi yıkanmış olabilir fakat salatayı hazırlayan kişi kendi hijyenine dikkat etmiyorsa, tuvaletten sonra ellerini yıkamadan salata malzemesi ile temas ediyorsa, siz yine o salatayı tükettiğinizde hasta olabiliyorsunuz. Sinekler birçok yer ile temas ediyor, mikrobu oradan oraya taşıyor. Tüketilen madde pizza, pasta da olabilir, döner de, çocuk bu gıdayı yiyor ve mide ağrısı, bulantısı, kusma, ishal başlıyor. Ebeveynler genelde hasta olan çocukları için ‘aynı gıdadan biz de yedik’ diyorlar fakat o bölümü çocuk yedi, siz diğer bölümü yediniz. Yaz aylarında yaşam evden dışarıya taşıyor. Biz ebeveynlere özellikle yaz aylarında çocuklarına, evde pişirilen, son kullanma tarihi uygun gıdalarla hazırlanmış yiyecekleri yedirmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Bebeklerde aşı önemli

Bebeklerin aşı ile korunmasına değinen Uzm. Dr. Haksever “Önlem olarak özellikle bebeklerde aşı ile hastalıklara karşı tedbir alınmasını öneriyoruz. Yaz aylarında bebeklerde rota ve adenovirüs salgını artıyor. Bunun için de belirli aralıklara uygulanan aşı takvimi yapıyoruz. Bu aşı bebekleri bağırsak virüsünün sebep olduğu ishale karşı koruyor. Biz ebeveynlere bilgi vererek onların opsiyonuna bırakıyoruz. Bu aşı özellikle bebekler için çok önemli, çünkü aşısı olmayıp enfeksiyon ile mücadele eden bebekler ortalama beş gün hastanede yatarak tedavi görüyorlar. Bu süreç de hem aileler için hem de bebek için yorucu ve yıpratıcı bir süreç oluyor” dedi.

“Havuz yerine denizi tercih edin”

Sıcak havaların etkisiyle insanların akın ettiği havuzlara da dikkat çeken Haksever, “Havuzlar sağlık açısından hem yetişkinleri hem de çocuk ve bebekleri tehdit edebiliyor. Tabi burada kullanılan havuzun özellikleri, hijyeni de çok önemli. Suyun ve havuzun temiz, suyunun devri daimi düzenli ve bakımlı olan havuzları tercih etmeliyiz. Kalabalık havuzlardan kaçınmalıyız. Havuzlardan bulaşan en sık rastladığımız hastalıklar çoğunlukla kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonu, genel olarak çocuklarda bağırsak enfeksiyonu, konjoktivit, otit olabiliyor. Bu nedenle denizi tercih etmelerini öneriyoruz. Yaz aylarında bazı bölgelerde susuzluk nedeniyle sular kesilir. Suların kesilmesi ile yeraltı sularının birbirlerine karışması sonucu, yani kirlenmesi sonucunda özellikle artezyen kullanılan yerlerde bir sürü bağırsak enfeksiyonları söz konusu olabiliyor. Bu suları sadece içerek değil, bu suyla yıkanmış salata ve meyvelerde de hastalık olabiliyor. Mide bulantısı, iştahsızlık, karın ağrısı, kusma gibi semptomlarla karşımıza çıkıyor. İshallerde bağırsak parazitlerinin bazen bağırsak duvarında kendisinin yaptığı bir kanama olurken bazen de sık tuvalete çıkılması sebebiyle dışkıda kanamalar görülebilir. Bu kanamaların da ayırt edilmesi önemlidir. Kan, idrar ve dışkı tahlilleri yapılarak tanı konulması, tedavi edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.