Çocuklardan sokak hayvanları için destek

İzmir'in Aliağa içesinde öğrenciler, ilçe pazar yerinde sokak hayvanları yararına stant açtı.

Aliağa ilçesinde öğrenciler; kitap, elbise, bere, atkı, oyuncak gibi çeşitli ürünleri sokak hayvanları için açtığı stantta satışa sundu. Aliağa Cumhuriyet ilkokulu 4-B Sınıf öğretmeni Felek Özel ile öğrencileri, yine 4-E Sınıf öğretmeni Berna Gürler ve öğrencileri tarafından açılan statta, sokak hayvanlarına yönelik şiddet ile hayvanların korunmasına yönelik bilince dikkat çekildi.

İlçe pazarın farklı noktalarındaki ürünlerin satıldığı stantlar ilgi gördü. Vatandaşlar, bu durum karşısında minikleri takdir etti. Öğretmen Berna Gürler, son zamanlarda sosyal medyada çıkan hayvanlara karşı şiddetten dolayı öğrencilerle birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla bir proje gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Pazarda çocuklarımızın el emeği ürünlerini satmaya karar verdik. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlık göstereceğini inanıyorum" dedi. Sınıf Öğretmeni Felek Özel ise her yıl öğrencileri ile sosyal farkındalık projesi hazırladıklarını, bu yıl ise sokak hayvanlarına karşı artan şiddette karsı sokak hayvanlarına yararına sosyal bir proje hazırladıklarını ve stant açtıklarını kaydetti.