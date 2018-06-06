Çocuklardan temiz çevre çağrısı

Hem eğitici hem de eğlenceli etkinliklere katılan küçük çevreciler, “Ben çevreyi koruyorum, siz de koruyun” mesajı verdi.

Çocukları bilim, eğitim ve eğlenceyle buluşturan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, Karşıyaka Belediyesi’nin Dünya Çevre Günü etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Biyolojik çeşitlilik, küçük canlılar, yenilenebilir enerji kaynaklarından nasıl elektrik üretildiği gibi konularda eğitim ve sergi alanlarının bulunduğu kampüste, çocuklara çevre bilinci aşılamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Etkinliklere, ilköğretim okulu öğrencileri, veli ve öğretmenlerle birlikte yaklaşık 400 kişi katıldı.

Programın açılışında Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile buluşan öğrenciler, “Ben çevreyi koruyorum, siz de koruyun”, “Temiz Karşıyaka, temiz çevre” ve “Medeni insan çevresini koruyandır” gibi çeşitli mesajların yazılı olduğu dövizler taşıdı. Törenin ardından oyunlarla pekiştirilen eğitimler, çevre konulu tiyatro gösterimi ve dönüşüm malzemeleri ile atölye çalışması yapıldı. Geri dönüşüm, yakıt türleri, yenilenebilir enerji, organik tarım, karbon ve su ayak izi, gibi konularda bilgi edinen öğrenciler, bir yandan da eğlenceli saatler geçirme imkanı buldu.

“Güvencemiz sizsiniz”

Başkan Akpınar, “Aslan yattığı yerden, insanın çağdaşlığı yaşadığı çevreden belli olur. Önce bunu iyi bilmek gerekir. Biz çevremizi daha sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere ulaştırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu alanda Atık Getirme Merkezi, Mutluluk Ormanları, Güneş Tarlası, Atık Pil Toplama Kampanyası ve daha pek çok projeye imza atarken, en büyük güvencemizin çocuklar ve gençler olduğunu da biliyoruz. Sizler yaşam boyu bu şehri ve çevrenizi korumaya devam edeceksiniz. Daha güzel bir Karşıyaka’da ve Türkiye’de hep beraber yaşayacağız” dedi.