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19 Eylül 2017 09:33

Çocukları gözlerinin önünde eriyor

Mermer kemik hastası olan 1,5 yaşındaki Evren bebek, 2 kilogramlık ağırlıyla günden güne erimeye devam ediyor.

Çocukları gözlerinin önünde eriyor

19 Eylül 2017 09:33

Kemikleri çok hassas olduğu için anne ve babasının kucağına dahi alamadığı minik Evren, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.


İzmirli Nuran Yıldırım (26) ve Murat Yıldırım (35) çiftinin, 1,5 yaşındaki çocukları Evren, anne ve babasının gözleri önünde adeta eriyor. Mermer kemik hastası olan Evren’in hastaneden çıktığında 8 kilogram olduğunu ancak şimdi 2 kilograma kadar düştüğünü anlatan anne Nuran Yıldırım, doktorların mermer kemik hastalığının tedavisi olmadığını söylediklerini ifade etti.


Çocuğunu bu şekilde görmeye dayanamadığını dile getiren anne Yıldırım, “Kaç sefer gittik hastanelere, tedavisi yok deyip bizi eve yolladılar. Çocuğumuz günden güne eriyor. Doğduğu zaman 2,4 kilogramdı. Şu an doğduğu günden daha da zayıfladı. Aslında bu hastalığın tedavisi olduğunu öğrendik ama durumumuz iyi olmadığı için gidemiyoruz. Bunun için Sağlık Bakanlığından yardım bekliyoruz. Ben çocuğumu kucağıma alamıyorum. En son bundan 5 ay önce 1-2 defa kucağıma almıştım. Kemikleri çok hassas olduğu için korkuyorum, kucağıma alamıyorum. Diğer anneler gibi onu koklayıp, sevmek istiyorum ama yapamıyorum. Altını değiştirirken bile çok zorluk çekiyoruz” dedi.


Eşinin son 1 aydır çalışmayıp kendisine yardımcı olduğunu da anlatan Nuran Yıldırım, “Eşim yanımda olmadığı zaman zaten tek başıma bakamıyorum. O yüzden eşim de çalışmıyor, bana yardımcı oluyor” diye konuştu.


Anne, bebeğinin çok defa kol, bacak ve kalçasında kırıklar meydana geldiğini de ifade etti.


Evren’in 6 yaşındaki abisi Eren ise hiç kucağına alamadığı kardeşi iyileşince onunla oyunlar oynamak istediğini söyledi.




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