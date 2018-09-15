Çocukları okula başlayacak ailelere uyarı

Dr. Sinem Aktaş Akgün, "Ailelerin, okul öncesinde çocukların hastalanması beklemeden mutlaka kulak burun boğaz muayenesine getirmeleri gerekiyor” dedi.

17 Eylül'de başlayacak 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi, Özel Ege Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinem Aktaş Akgün'den öğrenci ailelerine uyarı geldi.

Okulların açılacak olduğu dönemde mevsim değişikliğinin yaşandığını kaydeden Uzman Op. Dr. Akgün, “Okluların açılmasıyla birlikte çocukların birbirine bulaştırdıkları üst solunum yolu enfeksiyonlarını, geniz eti ve bademcik iltihaplarını göreceğiz. Bunların yanında orta kulak iltihabı, sinüzitler de olacak. Aileler, en azından risk faktörlerini gözden geçirebilir. Aileler, okul öncesinde çocukların hastalanmasını beklemeden mutlaka kulak burun boğaz muayenesine getirmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Okul hayatına yeni başlayacak çocuklara işitme tarama testi yapılmasında fayda olduğunu söyleyen Uzman Op. Dr. Akgün, “Okul başarı açısından bu önemli. Yeni doğan döneminde işitmesi kontrol edilmemiş çocuklar, okul döneminde duyma güçlüğü ile karşılaşabiliyor. Bu çocuk tembelmiş gibi algılanıp psikologa yönlendirilebiliyor. Önce organik problemlere bakmak lazım, işitme testleri yapılması lazım. Problem hala devam ediyorsa bir psikiyatristle görüşmekte fayda var” dedi.

“Alerjik hastalıkların mevsim değişikliklerinde tedavisine başlanması lazım”

Hava değişimi ile birlikte çocukların kendilerini hastalıklardan koruyamayacaklarını ve enfeksiyon riskinin artacağını vurgulayan Uzman Op. Dr. Akgün, "Bu dönemde öncelikle ailelerin önlem almasını, hastalık halinde ise hastaneye başvurmalarını öneriyorum. Hava değişiminin bizim açımızdan diğer önemli faktörü de alerji hastalıklardır. Risk oluşturan alerjik hastalıkların mevsim değişikliklerinde tedavisine başlanması lazım. Alerjik çocukların çoğu bebeklik çağından beri astım veya bronşit gibi sebeplerle tedavi edilen çocuklardır. Sonbaharla beraber bu çocuklarda enfeksiyon yatkınlığının artacağı için muayene edilmesinde fayda var” şeklinde konuştu.

“Hastalıkları önlemek mümkün”

Çocuklarda yaşanabilecek hastalıkların önüne geçmenin mümkün olabileceğini dile getiren Uzman Op. Dr. Akgün, “Çocuğun kıyafeti, beraber gezdiği arkadaşları gözden geçirilmeli. Ailelerin en çok dikkat etmesi gereken şeyler çocuğun yeni kullanmaya başladığı üniforması, çantası gibi eşyalardır. Bu eşyalar, alerji yapabilecek her şeyden uzak olmalı ve sağlıklı materyallerden oluşmalıdır. Bizim görevimiz hastalıkları tedavi etmek ama asıl görevimiz tedavi etmeden önce bunları önlemek” ifadelerini kullandı.