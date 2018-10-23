Çocukların tuvaletini saatlerce eve kadar tutması oldukça tehlikeli

Pediatri Uzmanı Dr. Can Özoğlu, "Çünkü idrarın mesanede uzun süre kalması hastalık yapan bakterilerin artmasına, koruyucu hücrelerin bozularak idrar yolu enfeksiyonu oluşmasına yol açar" dedi.

Pediatri Uzmanı Dr. Can Özoğlu, ebeveynlere tuvalet uyarısında bulundu. Uzman Dr. Özoğlu, okul çocuklarında sık görülen idrarı eve saklama eyleminin idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlayan bir etken olduğunu söyledi. Uzman Dr. Özoğlu, "Çünkü idrarın mesanede uzun süre kalması hastalık yapan bakterilerin artmasına, koruyucu hücrelerin bozularak idrar yolu enfeksiyonu oluşmasına yol açar. Tuvalete gitmeye çekinen çocukta gelişen kabızlık da idrar yolu enfeksiyonunu tetikleyen faktörlerden biridir” dedi.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu, okulda tuvaletini yapmayıp tutan çocukların anne ve babalarına, 'idrar yolu enfeksiyonu' riskini hatırlatıp uyarılarda bulundu.

İdrar Yolu Enfeksiyonu görülebilir

Üriner sistemin herhangi bir bölümünün bakteri, virüs veya mantar gibi mikroorganizmalar ile enfekte olmasının İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE) olarak tanımlandığını vurgulayan Uzman Dr. Özoğlu "İYE'nin çocukluk çağında görülme sıklığı yüzde 2-8 oranındadır. İlk yaşta erkeklerde daha sık görülürken daha sonraki yaşlarda erkeklere göre kızlarda görülme sıklığı artar. İYE ilk yıl içinde yüzde 12-30, 5 yıl içinde yüzde 50 oranında tekrarlama gösterir. İdrar Yolu Enfeksiyonu sık görülmesi; uzun dönemde böbrek hasarlanmasına, hipertansiyona, idrardan protein kaçağına, nadir de olsa ilerleyici böbrek yetmezliğine ve bunlara ek olarak kız çocuklarında ileride gebelik problemlerine yol açabilmesi nedeniyle çocukluk çağının önemli ve riskli bir hastalığıdır. İdrar yolu enfeksiyonu olan yenidoğan ve küçük bebeklerde bulgular genellikle üriner sistemle ilgili değildir ve kolaylıkla gözden kaçabilir. Bu bulgular; uzamış sarılık, ateş, kusma, halsizlik, uyaranlara aşırı tepki verme, yetersiz kilo alımı, kanlı veya kötü kokulu idrar yapma şeklinde karşımıza çıkabilir. Daha büyük çocuklarda; kesik kesik, sık idrara çıkma, idrar yaparken ağlama, idrar kaçırma, karın ağrısı şikayetleri saptanabilirken, iletişimin daha kolay olduğu okul çağındaki çocuklar, sırt, bel ağrısı çektiklerini, idrar yaparken canlarının acıdığını dile getirebilirler" şeklinde konuştu.

Tuvaleti tutma neden yanlış?

Özellikle yuva ve anaokulu çağındaki çocukların birçok nedenle tuvalete gitmeye çekindiğini, bazı anne babaların 'mikrop kapar, hasta olur' endişesiyle çocuklarının okul dahil ev dışında tuvaletlere girmesini istemediğini belirten Uzman Dr. Özoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oysa hangi gerekçeyle olursa olsun çocuğun saatlerce idrarını yapmayıp tutması, idrar yolu enfeksiyonu olma riskini artırır. Yine uzun süre tuvaletini tutma nedeniyle gelişen kabızlık da İYE'yi tetikleyen faktörlerden biridir. Enfeksiyonun tekrarlama riski de düşünüldüğünde çocukların tuvalete çekinmeden gitmelerini sağlayacak uygun koşullar sağlanmalı, bu konuda anne-baba ve öğretmenler işbirliği içinde olmalıdır. Bu idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi aşamasında atılacak en önemli adımlardan biridir. Çocuklara idrarın açık renk olmasını sağlayacak şekilde yeterli miktarda sıvı verilmeli, günde 6-8 kez idrar yapmaları sağlanmalıdır. Çocuklar, tuvalette yeterli süre kalmalı, aceleyle yapıp kalkmamalı mesanenin tam olarak boşalması sağlanmalıdır. Tuvalete girmeden önce ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalıdır. Özellikle kız çocuklarında banyo süresi çok uzatılmamalı, tahriş edici özelliğe sahip köpüklü sabun ve şampuan kullanılmamalıdır. Genital bölge temizliği önden arkaya doğru ve bir kez olacak şekilde uygulanmalıdır."