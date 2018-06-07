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07 Haziran 2018 11:58

Çocuklarınızın tatilde kendilerini keşfetmesine zemin hazırlayın

Okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve lise sıralarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alıyor.

Çocuklarınızın tatilde kendilerini keşfetmesine zemin hazırlayın

07 Haziran 2018 11:58

Uzmanlar, ailelerin notlara odaklanmamasını karnelerin çocukların kendilerini hangi alanlarda geliştirmesi gerektiğini aktaran kaynak olduğunu vurguluyor. Uzun tatil döneminde çocukların teknolojinin esiri olmaması için ailelerin çocuklarıyla tatil listesi de hazırlaması öneriliyor.


İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, karnenin çocuğun yıl içerisindeki performansını yansıttığını ancak bunun çocuğun kişiliğinin değil akademik gelişiminin çıktısı olduğunu söyledi. Ailelerin çocuklarının akademik kapasitesinin üstündeki beklentiden uzaklaşması gerektiğini aktaran Oral, “Çocukların ilgi ve yetenekleri birbirinden farklıdır. Her derste aynı başarıyı gösteremeyebilirler. Çocukların başarılı olduğu alanların velilerce takdir edilmesi gerekir. Bu durumun çocuğun kendisini değerli hissetmesini sağlayacaktır” dedi.


Ailelerin çocuklarına cezalandırıcı bir tutum sergilemekten uzak durması gerektiğini ifade eden Oral, ‘tembel’, ‘başarısız’ gibi sözcüklerin çocukların kişiliğini yargıladığını ve


kullanılmamasının doğru olacağını söyledi. Öğrencilerin kendisini ifade etmesi için onlara izin verilmesinin fayda sağlayacağına dikkat çeken Oral, uzun tatil döneminde çocukların teknolojinin esiri olmaması için ailelerin çocuklarıyla tatil listesi hazırlamasını önerdi.


Öğrencilerin ilgilerini çeken aktivite ve sanat dallarına yönelmesinin onlara yeni dünyaların kapısını aralayacağını kaydeden Oral, şunları söyledi: “Yaşadığınız şehri keşif için geziler yapın. Gezilerle birlikte konuşacak, inceleyecek, tartışacak çok konu bulabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte mutfağa girin. Mutfakta çocuğunuzla kek, kurabiye gibi yiyecekler hazırlayın. Çocuğun denemesine, yaratmasına fırsat verin. Hayvanlarla ilgili hikayeler anlatın. Müze gezisi planlayın. Birlikte yeni kitaplar alın. Çocuğunuzla okuduğu kitapla ilgili olarak konuşun, tartışın. Oyun oynayın. Ödevler için zaman planlayın. Fakat tatilde olduğunuzu unutmayın.”




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