"Çocukluk çağlarında meydana gelen şişlikler lösemi habercisi olabilir"

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniğinden Doç. Dr. Refik Emre Çeçen, halk orasında beze olarak adlandırılan şişliklerle alakalı önemli bir uyarı yaptı. Doç. Dr. Çeçen, bu bezelerin kanser dahi birçok hastalıktan sorumlu olabileceğini ifade ederek, "Eğer çocuğunuzun köprücük kemiğinin üstündeki çukurda veya boynun alt kısmında beze büyümesi varsa hiç vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır" dedi.

Bezelerin göğüs kafesi ve karın içi dahil olmak üzere tüm vücudumuzda bulunan ve lenf damarlarının belli noktalarında yerleşmiş küçük organlar olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çeçen, "Çocukluk çağında lenfatik doku kitlesi erişkinin iki katına kadar çıkar; fakat 12 yaşından sonra giderek küçülür. Bu nedenle tamamen sağlıklı olan birçok çocukta (özellikle 4 yaşından sonra) boyunda bezeler görülebilir. Bunların büyüklükleri baş-boyun bölgesinde genellikle 1 sanimetre kadardır ve 2-3 sanimetre ve üzerinde olduklarında altta yatan ciddi bir hastalık olabilir. Bu hastalık sıklıkla mikrobik (enfeksiyon) nedenlerle olsa da kanser de dahil birçok farklı hastalık sorumlu olabilir. Çocukluk çağında en sık görülen kanser olan lösemide, hastaların yarısında lenf bezelerinde büyüme saptanır" şeklinde konuştu.

Lenfoma olarak adlandırılan lenf bezelerinden kaynaklanan kötü huylu hastalıklarda ise hastaların neredeyse yüzde 80'ninde boyun bölgesindeki lenf bezlerinde büyüme görüldüğünü belirten Doç. Dr. Çeçen, "Özellikle üzerinde ağrı-kızarıklık olmayan, iki hafta içinde giderek büyüyen, dört hafta içinde hiç küçülmeyen ve 8-10 haftada kaybolmayan (veya eski boyutlarına gerilemeyen) bezeler mutlaka uzman hekimler tarafından değerlendirilmelidir. Eğer beze büyümesi köprücük kemiğinin üstündeki çukurda veya boynun alt kısmında ise hiç vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Sonuç olarak çocukluk çağındaki beze büyümeleri uzman hekimler mümkünse pediatrik hematoloji ve onkoloji uzmanları tarafından değerlendirilmeli, nedeni belirlenemeyen veya kuşkulu durumlarda lenf bezesinden örnek alınması işlemi olan biyopsi dahil ileri incelemeler yapılmalıdır" diye konuştu.