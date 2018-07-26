Cocu’ya 20 yıllık sürpriz

Dünya ve Türk futbol tarihine geçen efsane takımların fotoğraflarının bulunduğu sergide Hollandalı teknik adam, 1998 yılında milli takım formasıyla çekilmiş fotoğrafına rastladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Altınordu ile yapacakları hazırlık mücadelesiyle sürdürmek için İzmir’e giden Fenerbahçe’de teknik direktör Cocu, antrenman sonrası büyük bir sürprizle karşı karşıya geldi. Altınordu Torbalı Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenman sonrası Hollandalı teknik direktör, ’Ayaktakiler- Oturanlar Sergisi’ni ziyaret etti. Deneyimli çalışıtırıcı, 1998’de ABD’yi 2-0 yenen Van der Sar, Seedorf, Stam, Frank de Boer ve Ronald de Boer gibi yıldızlarla birlikte oynadığı kadronun fotoğrafını gördü. Phillip Cocu 20 sene önce çekilen fotoğraftan oldukça etkilenirken, Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge de Hollandalı teknik direktöre özel bir hediye ile ’Hoş geldin’ dedi. 47 yaşındaki teknik direktör, Metin Oktay Yerleşkesini inceleyip Altınordu’nun organizasyon yapısı, tesisleri ve planlamalar ile ilgili Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’ndan geniş bilgiler aldı.

Sarı-lacivertli çalışıtırıcı, inceleme sonrası yaptığı açıklamada Altınordu’nun örnek bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Altı yaşından A takıma kadar devam eden bir felsefenin varlığı gerçekten çok önemli. Gerçek anlamda başarı, bu felsefeye bağlı kalmakla gelir" dedi.

Bu arada Altınordu’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Barış Alıcı ve Berke Özer ise Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a verilmek üzere imzalı formalarını Başkan Vekili Barış Orhunbilge’ye teslim etti.

Altınordu ile Fenerbahçe arasındaki dostluk maçı Bornova Stadında saat 21.00’de başlayacak.