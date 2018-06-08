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08 Haziran 2018 16:49

“Çok Yaşa Tiyatro” Aliağalılarla buluşacak

Aliağa Belediyesi Gençlik Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Çok Yaşa Tiyatro” adlı oyun Aliağalı tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“Çok Yaşa Tiyatro” Aliağalılarla buluşacak

08 Haziran 2018 16:49


11 Haziran Pazartesi günü Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde sahnelenecek olan tek perdelik oyun saat 19.00’da başlayacak. 15 yaş ve üzeri bir kitleye hitap eden oyunu tiyatro severler ücretsiz olarak izleyebilecek.


ALBET Gençlik Tiyatrosu’nun oyuncuları tarafından hazırlanan oyunda 27 kursiyer sahne alacak. Senaryosu ve yönetmenliği Tiyatro Eğitmeni Evrim Yaşar’a ait gösterimde ses ve ışık yönetmenliğini ise Nehir Naz Tüfekçi üstlenecek.


Oyunun sekiz aylık bir süreçte yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkarıldığını belirten Tiyatro Eğitmeni Evrim Yaşar, “Oyunumuzda tamamen gençlere yer veriyoruz. Hem eğlenceli hem de eğitici bir senaryomuz var. Tüm Aliağa halkını oyunumuzu izlemeye davet ediyoruz” dedi.




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