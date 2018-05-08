Çöpe gidecek materyaller sokak hayvanlarına yuva oldu

İzmir’de bir özel okulun öğrencileri, okulun Fizik Öğretmeni Ayşegül Süslü ile Biyoloji Öğretmeni Nuran Özkan öncülüğünde sokakta yaşayan hayvanlara sıcak yuvalar hazırladı. Okulda atılacak olan malzemeleri tek tek birleştirip emek vererek ve hiçbir bütçe gerektirmeden yaptıkları yuvalar ise Bornova Belediyesi Veterinerliği işbirliği ile ilgili yerlere konuldu. Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini arttırmayı da hedeflediklerini belirten Fizik Öğretmeni Ayşegül Süslü, “Öğrencilerimiz, hayvan dostlarımıza soğuktan ve sıcaktan korunacakları yuva hazırlarken, bütçe gerektirmeden ellerindeki malzemeleri değerlendirebildiklerini gördüler. 20 adet kulübe yaptılar ve bu kulübeleri yaparken hem çok eğlendiler hem de anlamlı bir iş yapmanın gururunu taşıdılar” dedi.

Ayşegül Süslü, öğrencileriyle birlikte okulda yaptıkları sosyal sorumluluk projelerinin devamının geleceğini sözlerine ekledi.