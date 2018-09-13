Coşku ve eğlence ile İEF'in yarısına gelindi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, Folkart ana sponsorluğunda gerçekleşen Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) her yaştan ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

İzmir başta olmak üzere, Türkiye'den ve dünyadan misafirlerini ağırlayan İzmir Enternasyonal Fuarı, 16 Eylül'e kadar devam edecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olmaya devam edecek. Ana Teması 'teknoloji' olan 87. İEF, Eylül ayına damgasını vurdu.

Bu yıl da Kaskatlı Havuz yanında kurulan Çim Konserleri alanı, müzikseverlerin merkezi oldu. Fuarın ilk günü olan 7 Eylül'de, Vestel sponsorluğunda Nazan Öncel sahnede yerini aldı. Alkışlarla karşılanan Öncel, sevilen şarkılarını binlerce seveniyle birlikte söyledi. İkinci günün konuğu ise dünyaca ünlü sanatçı Sertap Erener'di. Çim konser alanı Sertap Erener konserinde doldu taştı. Konseri dinleyen ziyaretçilerden kimi dans etti, kimi de getirdiği sandalyelerde açık hava konseri keyfi yaşadı. 9 Eylül gecesi fuarda nostalji vardı. Ünlü tenor Hakan Aysev, Dario Moreno'dan Selami Şahin'in şarkılarına kadar birçok önemli ismin bestelerini seslendirdi. 10 Eylül Pazartesi gecesi ise Kenan Doğulu, sahneye ilk çıktığı andan itibaren enerjisi ve dans şovlarıyla sevenlerini büyüledi. 11 Eylül gecesi ise fuarda eğlence doruklara ulaştı. 70'li yılların psychedelic, funk ve soul şarkılarını günümüze uyduran ve Yasin'in, 'Hey Douglas' çatısında topladığı çalışmaları İEF'de hayranlarıyla buluştu. Ardından ise rap müzik sevenleri ünlü rapçi Ceza karşıladı. Ceza da Çim alanı dolduran dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Folkart sponsorluğunda kurulan Rock Sahnesi'nde rock müzikseverler de bir araya geldi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği rock konserleri 8 Eylül'de Gripin'le başladı. Konsere gelen hayranları Gripin grubuna hep bir ağızdan eşlik etti. 9 Eylül'de ise Adamlar grubu Rock Sahnesi'nde yerini aldı. 10 Eylül'de sahne ünlü rockçı Feridun Düzağaç, 7'den 70'e herkesi Rock Sahnesi'nde buluşturdu. 11 Eylül'de ise Vesaire, Kötü Şeyler, Son Feci EP albümleriyle rock müzikseverlerin hafızasında yer edinen Son Feci Bisiklet sahnedeydi. Grup, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Mogambo'da Caz Geceleri

Yıllara meydan okuyan Mogambo'da Caz Geceleri bu yıl da Folkart sponsorluğunda devam ediyor. Caz müzik hayranlarının bir araya geldiği Mogambo'da 8 Eylül gecesi Zuhal Olcay sevenleriyle sahneden sık sık sohbet etti. Hayranlarıyla bir hayli keyifli vakit geçiren Olcay, sevilen şarkılarını seslendirdi. 9 Eylül gecesi ise yılların eskitemediği isim Alpay, 'Eylül'de Gel' ile sahnedeydi. Alpay, hayranlarını şarkılarıyla geçmişe götürdü. 10 Eylül'de Hüsnü Arkan, 'Bir Yalnızlık Ezgisi', 'Solo', 'Yalnız Değiliz' ve 'Kırık Hava' albümlerinin yanı sıra Ezgi'nin Günlüğü'nden de sevilen şarkılarını seslendirdi. 11 Eylül gecesi ise Mogambo Caz Geceleri'nin konuğu Şenay Lambaoğlu oldu.

İsmet İnönü'de tiyatro keyfi

İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde ise Folkart sponsorluğunda ünlü oyuncular sahneye çıktı. İlk gösterim 8 Eylül'de Paul Pörtner'in yazdığı, Nedim Saban'ın yönetmenliğini yaptığı Şen Makas oyunu sahnedeydi. Melek Baykal, Veysel Diker, Jess Molho, Ebru Saçar, Özgür Yetkinoğlu ve Cem Güler'in oynadığı Şen Makas oyunu izleyicilere kahkahalara boğdu. 9 Eylül'de Zuhal Olcay ile Burak Sergen'in oynadığı Aşk Halleri sahne aldı. Hollandalı yazar Maria Goos'un sevilen oyunu 'Doek!', Aşk Halleri adıyla Işıl Kasapoğlu yönetmenliğinde gerçekleşti. 10 Eylül günü ise başarısız bir mimarın intihar planını anlatan, Emrah Eren'in yönettiği Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Kadir Çermik ve Selen Öztürk'ün oynadığı 'İntiharın Genel Provası' izleyenlerle buluştu. 11 Eylül'de ise Ali Poyrazoğlu'nun aynı adlı kitabından yola çıkarak yazdığı 'Tamamla Bizi Ey Aşk', izleyenleri güldürürken düşündürdü. Ali Poyrazoğlu, Şebnem Özinal ve Melih Ekener'in sahne aldığı Tamamla Bizi Ey Aşk, kadın erkek ilişkilerini izleyicilere aktardı.

Kandemir Konduk tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Bora Severcan'ın yaptığı Folkart Academy Özel Yetenek Sınıfı öğrencileri ve ünlü oyuncu Volkan Severcan'ın kadrosunda olduğu 'Güle Güle Kabare' Açıkhava Tiyatrosu'nda 9-10 Eylül tarihlerinde gösterisini sergiledi. Şarkılı, danslı, müzikli Güle Güle Kabare'nin ilk günkü gösterimine gazeteci - yazar Hıncal Uluç da katılarak oyunu en ön sıradan izledi.

Sokak gösterileri tüm coşkusuyla Fuar'da

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ve İzmir Enternasyonal Fuar'ında buluşan gruplar; denge oyunlarından jimnastik gösterilerine, usta sihirbazların gösterilerinden akrobasi hareketlerine, hula hoop etkinliklerinden jonglörlere, pizza şovlarından komedi performanslarına kadar birçok sokak gösterisi Folkart sponsorluğunda 'Palyaço ve Sokak Gösterileri' sahnelerinde sergilendi. Fuar alanı içerisinde beş ayrı alanda kurulan Sokak ve Palyaço Sahneleri'nde Luther Bangert, Demenzio Show, Toni Smith, Funny Kito, Mencho Sosa, Flyıng Dutchman, Mr. Copini, Popeye & Olive, Andrea Fidelio Onair, Vinly Burns, Tavo Tavinsky, Great Wolynski, Raoul Gomiero, Cronopia, Melon The Human, Diogo Alvares, Grete Gross, Circo Puntino, Paolo Piludu, Otto Il Bosotto ve Hoopelai birbirinden ilginç şovlarını fuar ziyaretçilerine sundu.

Kültürpark fuar alanının en merak edilen ve gören herkesin deneyimlemek istediği Free Fall alanında atlayış yapmak isteyenler tarafından uzun kuyruklar oluştu. İsteyen herkesin 4 metre yükseklikten atlayabildiği ve fuar boyunca da devam edecek olan Free Fall'da ziyaretçilerin atlayışlarının hemen ardından sporcu ve akrobat olan Nicolas Retabi, Pierre Gones - Tavares, Niels Dalery ve Yoann Roucaud 20 metre yükseklikten atlayarak akrobasi ve görsel şöleni buluşturdu.