Cuma namazına giden çiftçinin hayvanlarını çaldılar

İzmir'de hayvancılıkla uğraşan bir çiftçinin cuma namazına gitmesini fırsat bilerek hayvanlarını çalan hırsızlar, çaldıkları hayvanları satarken yakalandı.

Torbalı ilçesi Kaplancık Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan bir çiftçinin cuma namazına gitmesini fırsat bilen hırsızlar 5 küçükbaş hayvanı çalıp kaçtı. Torbalı İlçe Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla hayvan pazarında bulunan hayvanları satan satıcı ile 4 hırsız kıskıvrak yakalandı. Olay 14 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre 4 hırsız, Kaplancık Mahallesi'nde yaşayan ve burada hayvancılıkla uğraşan Ömer Alaylı'nın cuma namazında olmasını fırsat bildi. Alaylı, ahırda bulunan 5 küçükbaş hayvanını çalarak kaçan hırsızlar için Alaylı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Serbest bırakıldılar

İlçe Jandarma ekipleri olayın yaşandığı eve giderek inceleme başlattı. Hayvanları yükleyip kaçtığı aracın lastik izlerini alan ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. 1 hafta boyunca ilçenin dört bir yanında inceleme yapıp bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı sivil ve resmi ekipler, Torbalı'nın Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarına Mağdur Osman Alaylı ile birlikte gitti. Pazarda, çalınan hayvanlar tespit edildi.

Çalınan hayvanları satarken yakalanan 75 yaşındaki H.S., 5 hayvanı başkalarından aldığını söyleyerek, 4 kişinin ismini verdi. Buca'da ikamet eden E.L., Ş.L, A.L. ve Y.L, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ikamet ettikleri evlerinde kıskıvrak yakalandı. E.L., Ş.L, A.L., Y.L. ve hırsızlık malını satarken yakalanan 75 yaşındaki H.S. dün öğle saatlerinde Torbalı Adliyesine sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.