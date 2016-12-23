Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz bir ölür bin diriliriz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de operasyon yapmasını eleştirenlere yönelik yaptığı konuşmada, “Kardeşlerimiz bu ne akılsız adam, 56 tane benin vatandaşım Gaziantep’te şehit ediliyor, utanmadan sıkılmadan ‘dünyayı biz mi kurtaracağız diyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Tire ilçesinde Tire Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulan Sütaş Entegre Tesisleri’nin açılışını yaptı. Açılış öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin hemen yanında oluşturulan miting alanında vatandaşlara seslendi. Törende bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, açılacak tesiste 850 kişiye iş imkanı sağlanacağını ifade etti. Yıldırım “Burada 850 kardeşimize iş sağlayacak, bin aileye iş ve ekmek kapısı olacak bir tesisin açılışını yapacağız. Tire’mize hayırlı uğurlu olsun. İzmir Türkiye’nin Batı’ya açılan kapısı İzmir olmadan Türkiye fotoğrafı eksik kalır. Sayın Cumhurbaşkanım İzmir’in ilklerin şehri olduğunu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. İstiklal mücadelemizin başladığı ve istiklal mücadelemizin zaferle noktalandığı şehrin adı İzmir’dir. Şimdi İzmir’i Ankara’ya İstanbul’a otoyollarla hızlı trenlerle bağlıyoruz. Ve ülkemizin 2023’e giden yolda emin adımlarla hedeflerine ulaşması için arka arkaya projeleri birbiri hizmete alıyoruz. Geçen hafta ülkemizin gururu Avrasya Tüneli’nin açılışını zatı alinizi uğurlu elleriyle yaptık. İki kıtayı denizin altından birleştiren, Asya ve Avrupa’yı 4 dakikada geçilen bu muazzam eser İstanbul’un değil aynı zamanda İzmir’in de bir projesidir. Oradan çıkıp Osmangazi köprüsünden geçip, İzmir İstanbul otoyoluyla inşallah 2018 yılında 3 saatte ver elini İzmir olacak. Küçük menderes ovasının yiğit insanlarını çalışkan hanımlarını görüyorsunuz. Liderliğinizde İzmir’in Türkiye ileberaber 2023 hedefleri için gece gündüz demeden çalışacak ve mutlaka ülkemizi Türkiye’yi parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokacağız inşallah. Yeter ki birliğimiz, dirliğimiz kardeşliğimiz zarar görmesin. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet. Teröre bu topraklarda asla fırsat vermeyeceğiz. “ diye konuştu.



Erdoğan coşkuyla karşılandı

Dik dur eğilme sloganlarıyla karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hiç endişeniz olmasın evelallah, biz bugüne kadar hiçbir gücün karşısında eğilmedik. Sadece Rabbimizin karşısında huzurunda rükuya eğiliriz, başka yok. “ dedi.

Tire’nin bugün çok önemli bir açılışa ev sahipliği yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tire bugün gerçekten muhteşem bir eserle inanıyorum farklı bir geleceğe yürüyecek. İnanıyorum ki Sütaş’ı bundan sonra sadece reklamlarda izlemekle kalmayacağız, reklamlarda izlerken Tire’yi de izleyeceğiz. Bu tabi önemli bir gelecek. Bütün bunlarla birlikte Tire’nin böyle bir dev yatırım için seçilmiş olması manidardır. Bu hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşan vatandaşlarımızın emeklerinin değerlendirilmesine yönelik bir yatırımdır. Burada emeğin karşılığını bulmuş olması bizim için iftihar vesilesi olmaktadır. “ diye konuştu.



“Bize kimse diploması dersi vermesin”

Son dönemde yaşanan terör olaylarına da değinen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Son zamanlarda cereyan etmekte olan terör belasına karşı durmak yok yola devam ediyoruz. İstedikleri kadar terör estirsinler, bu milleti bölemeyecekler. Bakınız İstanbul’da bir terör eylemi gerçekleştirdiler, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, Kayseri’de bir terör eylemi oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rusya büyükelçisine suikast düzenlendi, rahmet diliyorum. Bütün bunlara rağmen El Bab’ta yine aynı şekilde 16 şehidimiz var, Allah onlara da rahmet etsin. Fakat biz ne diyoruz. ‘Biz bir ölürüz bin diriliriz.’ İşte El Bab’ta ne oldu. 1000 aşkın DEAŞ’lı orda öldürüldü. Şimdi bazıları akıl veriyor. ‘Bizim Suriye’de ne işimiz var. Dünyayı biz mi kurtaracağız’ diyor. Bizim dünyayı kurtarmak diye bir derdimiz yok. Benim Kilis’ime ve Gaziantep’ime saldıranlarla hesabım var. Kardeşlerimiz bu ne akılsız adam, 56 tane benin vatandaşım Gazinatep’te şehit ediliyor utanmadan sıkılmadan dünyayı biz mi kurtaracağız diyor. Biz sabır sabır dedik en sonunda girmek zorunda kaldık. Şuanda El Bab’a kadar inmiş vaziyetteyiz. Silahlı kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. ‘Bu işin diplomatik yardımı olması lazım’ diyorlar. Olmadığını kim söylüyor sana. Biz koalisyon güçleriyle, Rusya’yla, İran’la görüşüyoruz. Bir taraftan da bunu yapıyoruz. Suudi Arabistan, Katar bütün bunlarla görüşerek bu çalışmalarla devam ediyoruz. Bize kimse diploması dersi vermesin. Biz dersimizi iyi biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlıkla devam edeceğiz. Bize dokunan hesabını iyi yapsın, dersini alır. Canımız acıyor farkındayız ama onlara da gereğini yapacağız”

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, üretim tesisi içerisinde gerçekleştirilen programa geçti.