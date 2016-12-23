Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım İzmir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, açılış programlarına katılmak üzere İzmir’e geldi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde Türkiye’nin ilk LNG santralini ve Tire ilçesinde Sütaş Üretim Tesisleri’nin açılışını yapmak üzere öğleden sonra havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazını havalimanında birlikte kıldı. Namazın ardından Erdoğan ve Yıldırım, helikopterle Aliağa ilçesine hareket etti. Devletin zirvesi burada Türkiye’nin ilk LNG santralinin açılışını yaptıktan sonra Tire ilçesine geçerek, Tire Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulan Sütaş Üretim Tesisleri’nin açılışını yapacak.