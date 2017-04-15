Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 12:43

Cumhurbaşkanı, sesini taklit eden fenomenle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sesini taklit ederek gündem olan ünlü fenomen Gökhan Aslan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı, sesini taklit eden fenomenle buluştu

15 Nisan 2017 12:43

Başbakan Binali Yıldırım da o buluşma anlarını gülümseyerek izledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de geçtiğimiz günlerde düzenlenen Gündoğdu mitinginin ardından sesini taklit eden fenomen Gökhan Aslan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayaküstü ünlü fenomen ile sohbet etti. Buluşmada Gökhan Aslan taklidini yaptığı için, Cumhurbaşkanından helallik almak istediğini söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ‘Ne demek varsa hakkım, helal olsun’ dedi.



Başbakan Yıldırım gülmekten kendini alamadı


Başbakan Binali Yıldırım da o buluşma anlarını gülümseyerek izledi. Ünlü fenomen ardından da Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Kendisini görünce gülmeye başlayan Başbakan Yıldırım, ünlü fenomenden bir de taklit yapmasını istedi. Gökhan Aslan da Başbakanın ilgisi karşısında büyük mutluluk yaşayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taklidini bir de Başbakan için yaptı. Başbakan taklit karşısında ise kendisini gülmekten alamadı.



“Çok mutlu oldum”


Yaptığı taklitlerle ülke gündemine oturan ve uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmeyi bekleyen Gökhan Aslan da, "Çok mutlu oldum. Sonunda Cumhurbaşkanımızın elini öpüp helallik almak nasip oldu. Bu yoğun referandum sürecinde bana vakit ayırdıkları için hem cumhurbaşkanımıza, hem de başbakanımıza en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    21°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:45
  • Güneş :06:28
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:04
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!