Cumhuriyet Bayramı'nda toplu ulaşım 1 kuruş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da toplu ulaşım tarifesini “1 kuruş” olarak belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yıldönümünde, 29 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek kutlama etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşım tarifesini ‘1 kuruş' yaptı. Başkan Kocaoğlu'nun & ouml;nerisi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye oybirliğiyle aldığı kararda, "Bayram öncesi 4736 Sayılı Yasa doğrultusunda karar alınması halinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşım araçlarında ücretsiz tarife uygulanması; muaf tutulması ile ilgili bir karar alınmaması halinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında Cumhuriyet Bayramı günü geçerli olacak şekilde 1 kuruşluk tarife uygulanması" ifadesine yer verildi.