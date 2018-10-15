Cumhuriyet coşkusu mahallelerden başladı

Konak Belediyesi tarafından Kılıçreis Mahallesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Coşkusuyla Çoğalıyoruz etkinliğine katılan mahalle sakinleri müzik ve danslar eşliğinde hem eğlendi hem de başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'i kuranlara şükranlarını dile getirdi.

Konak Belediyesi, bu yıl ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına erken başladı. Ekim ve Kasım ayı için belirlenen Atatürk'e olan Sevgimiz ve Saygımız Sonsuz teması kapsamında mahallelerde Cumhuriyet Coşkusuyla Çoğalıyoruz adı altında kutlamalar düzenleniyor.29 Ekim'e kadar üç ayrı noktada yapılacak etkinliklerin ilki Kılıçreis Mahallesi'ndeki İhsan Alyanak Parkı'nda gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin akın ettiği kutlamalara Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da katıldı. Mahalle Muhtarı Yücel Mumcular'la birlikte etkinliği izleyen Başkan Pekdaş'a Kılıçreis sakinleri yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

“Cumhuriyet ruhunu yeniden yaşatalım”

Cumhuriyetin ruhunu ve coşkusunu en iyi şekilde yansıtmak istediklerini söyleyen Başkan Pekdaş, “Cumhuriyeti kuranlar o yokluk yıllarında bile bağımsızlığın ancak bağımsız bir ekonomiyi tesis etmekten geçtiğini biliyordu. İzmir İktisat Kongresi'ni de bu nedenle yaptılar. Yurdun dört bir yanına fabrikalar kurdular. Burada çalışanlar alınlarının teriyle paralarını kazandılar ve çocuklarını yetiştirdiler. 30 yıl önce İzmir fabrikalarla dolu bir kentti. Bugünün iktidarı bu değerleri bir mirasyedi gibi satıyor. Gençlerin işsiz olduğu bir ülke haline geldik. Büyük bir ekonomik sıkıntı içindeyiz. Buna karşılık tüketim çılgınlığı başladı. Bunu aşabilecek enerji bizim insanlarımızda var. Yeter ki, Büyük Atatürk ve onun en yakın arkadaşı İsmet İnönü ile onların silah arkadaşlarının bağımsızlık ruhunu yeniden yaşatalım” dedi.

“Coşkumuz paylaşarak çoğalsın”

Cumhuriyetin aynı zamanda bir kadın devrimi olduğunu dile getiren Pekdaş, “Cumhuriyet kadınları özgürleştiren, okula gönderen, meslek sahibi yapan, onların hayatın her alanında karar verici olmasını sağlayan bir devrimdir. Paylaşan kent olmanın özelliğiyle de bu duygularımızı cumhuriyet coşkusuyla da birleştirelim ve parklarımızda cumhuriyet coşkusunu paylaşarak çoğaltalım. İlkini burada gerçekleştiriyoruz. Atatürk'e sevgimiz ve saygımız sonsuz. Cumhuriyet coşkusunu birlikte kutlayalım, birlikte coşkularımızı çoğaltalım. Varolsunlar, sağolsunlar. Onlara Şükran'larımızı bir kez daha sunuyoruz” diye konuştu.

Gün boyu eğlence

Konak Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilkini yaptığı Cumhuriyet Coşkusuyla Çoğalıyoruz etkinliğinde coşku hiç eksilmedi. Kılıçreis Mahallesi sakinleri müzik ve dansın eşliğinde hem doyasıya bir gün geçirdi hem de başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucularına olan şükranlarını dile getirdi. Saat 15.00'de başlayan etkinliğin açılışında Gürhan Karakiraz ve grubu sahne aldı. Ardından Aksak Ritim Grubu performansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Dans gösterileriyle renklenen etkinlikte coşku Grup Odak ve ardından sahne alan Grup Coperart'ın Halk Müziği ezgileriyle doruğa ulaştı. Etkinliği başından sonuna kadar takip eden Başkan Pekdaş, mahalle sakinleriyle halay çekip, göbek attı. Kapanışta tüm mahalleli hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi.