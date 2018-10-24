Cumhuriyet coşkusu tüm İzmir'i saracak

İzmir'de, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü nedeniyle bazı ilçelerde kutlama programı belli olurken; düzenlenecek konser, fener alayları ve yürüyüşlerle Cumhuriyet coşkusu kent geneline yayılacak.

İzmir'de, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Bazı ilçelerde de programlar belli oldu. Torbalı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dört gün sürecek olan etkinliklerle kutlanacak. Belediyenin etkinlik programı, 25 Ekim Perşembe günü başlayıp 29 Ekim Pazartesi gecesine kadar devam edecek. İlk olarak 25 Ekim Perşembe günü Torbalı Kapalı Spor Salonu'nda Masa Tenisi Turnuvasının finali yapılacağı, 26-28 Ekim tarihlerinde ise Belediye Kültür Merkezi'nde satranç turnuvası düzenleneceği bildirildi. Masa tenisi turnuvasını ise 29 ekim günü saat 13'te BKM bahçesinde yapılacak olan Cumhuriyet Şenliği'nin izleyeceği ifade edilirken, aynı akşam Türk halk müziğinin usta isimlerinden Zara saat 20.00'de 7 Eylül Stadyumu'nda ücretsiz sahne alarak misafirlere keyifli dakikalar yaşatacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler hazırladıklarını dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, etkinliklere vatandaşları davet etti.

Karşıyaka fener alayıyla aydınlanacak

Karşıyaka Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 28 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Fener Alayı ile başlayacak. Belediye hizmet binası önünde toplanacak binlerce Karşıyakalı; ellerinde Türk Bayrakları, meşaleler ve pankartlarla, Karşıyaka Çarşısı'na yürüyecek. Coşkulu kalabalığa, Karşıyaka Belediye Bandosu da eşlik edecek.? Yürüyüş Karşıyaka İskele'de son bulacak.

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'ndeki konser şöleni ise 28 Ekim saat 20.00'de, Parlamenterler Kültür Sanat ve Türk Müziği Derneği Türk Müziği Korosu ile başlayacak. 29 Ekim'de KODA, Şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde, tanınmış solistlerle birlikte sanatseverlerin karşısında olacak. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'ndeki ‘Tüm Korolarımızla Cumhuriyet Konseri' de 30 Ekim Salı akşamı gerçekleşecek. Öte yandan, Araştırmacı Yazar Metin Aydoğan, 29 Ekim saat 17.00'de, Cumhuriyet Söyleşisi ile Çarşı Kültür Merkezi'nde Karşıyakalılar ile buluşacak.

Buca'da Gripin rüzgarı esecek

Buca ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gripin konseriyle renklenecek. Buca Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl kutlamaları kapsamında Şirinyer Meydanı'nda düzenlenecek konserde binlerce İzmirli, sevilen grup Gripin ile Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayacak. 29 Ekim Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak konserde sevilen grubun üyeleri, albümlerinden sevilen parçalarını Bucalılar için seslendirecek.

Konak'ta Moğollar konseri var

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin güçlü seslerinden Moğollar sahne alacak. Konak Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 95. yılı dolayısıyla düzenleyeceği konser 26 Ekim Cuma günü saat 19.30'da Güzelyalı Deniz Atı Parkı'nda gerçekleştirilecek. Cumhuriyet coşkusunu çoğaltmak adına bu yıl oldukça yoğun bir kutlama programı hazırladıklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş tüm İzmirlileri konsere davet etti.

Sanayi kenti Aliağa'da Cumhuriyet coşkusu her yeri saracak

Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü, Aliağa'da da coşkuyla kutlanacak. Aliağa Belediyesi tarafından organize edilecek kutlama programı kapsamında 29 Ekim akşamı on binlerce Aliağalı Fener Alayı'nda bir araya gelecek. Aliağalılar Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilecek görsel şov ve konserlerle Cumhuriyet Bayramı'nı doyasıya kutlayacak. Kutlamalar saat 15.00'te “Cumhuriyete Pedallıyoruz” etkinliği ile başlayacak. Sanat Sokağı'ndan başlayacak olan bisiklet turu; Atatürk Caddesi, ENKA Spor Salonu, Siteler Mahallesi, İstiklal Caddesi güzargahı üzerinden Sanat Sokağı'nda son bulacak.

Saatler 19.00'u gösterdiğinde ise on binlerce cumhuriyet sevdalısı Aliağalı Fener Alayı'nda buluşacak. Sanat Sokağı'nda toplanacak Aliağalılar, belediye bandosu eşliğinde, ellerinde meşaleler, pankartlar ve bayraklarla; Atatürk Caddesi, Çağlayan Durağı, İstiklal Caddesi güzergâhında kortej halinde yürüyecek.

Fener Alayı'nın Sanat Sokağı'na varması ve gerçekleştirilecek olan havai fişek gösterisi Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıyacak. Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASE) Halk Oyunları, animasyon ve canlı heykel gösterimleri de geceye renk katacak. Coşku içerisinde kutlanacak olan 95.yıl özel programı Grup Ağaband'ın mini konseri ile son bulacak.

6 bin kişi 19.23'de zeybek oynayacak ve Atatürk figürü oluşturacak

Bayraklı Belediyesi, Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümünü yine farklı bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye'de ses getiren Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine imza atan Bayraklı Belediyesi bu yıl bir ilki daha gerçekleştirecek.

29 Ekim için hazırlanan programda yine Atatürk, bayrak ve Cumhuriyet sevdalıları bir araya gelecek. Saatler 19.23'ü gösterdiğinde 6 bin gönüllü aynı anda zeybek oynayacak ardından da sürpriz bir Atatürk figürü oluşturacak. Bu dev gösteri için 8 bin farklı tonda tişört hazırlanırken, portrenin oluşturulmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri sunacak. Ayrıca havai fişek gösterileriyle İzmirliler unutamayacakları bir gece yaşayacak.