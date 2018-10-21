Cumhuriyet Kütüphanesi kapılarını açtı

Buca Belediyesi ‘Okumak Bize İyi Gelecek' sloganıyla hayata geçirdiği eğitim çalışmalarında Buca'ya bir kütüphane daha kazandırdı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan öncülüğünde Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneği ve Cumhuriyet Kadınları'nın desteğiyle Doğancılar köyünde hayata geçirilen Buca Belediyesi Cumhuriyet Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Buca Belediyesi Doğancılar Köyü Cumhuriyet Kütüphanesi açılış törenine; projenin öncülerinden CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, BJK Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse, EBİAD Başkanı Mahir Kaplan, As Başkan İsmail Ayduk ve yönetim kurulu üyeleri, Doğancılar Mahalle Muhtarı Halil Pala'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse ve Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Mahir Kaplan törende yaptıkları konuşmalarda Doğancılar köyü halkına eğitim yuvası kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ve devamının geleceğini söyledi.

"Okumak bize iyi gelecek"

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Doğancılar köyünün eğitim yönünde kalkınmasına ve gelişimine katkı koyan tüm dernek üyelerine teşekkür ederken, “Cumhuriyet Kadınlarının önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız. Ayrıca 'Beşiktaş' deyince aklıma direniş ve mücadele geliyor ama takım sevdası ayrı bir şey. Eğitim için yapılan projeler bizim için büyük önem taşıyor ve tüm iş adamlarımızın böyle projelere katılmasını bekliyoruz” dedi. Doğancılar köyü sakinlerine, özellikle de çocuklarına seslenen Başkan Piriştina, “İş artık sizde. Değerli kurumlarımızla kütüphanemizi oluşturduk. Bundan sonra koruyup, kollayacak ve büyütecek sizlersiniz. Hep söylediğimiz gibi; okumak bize iyi gelecek” diye konuştu.

Tüm köylere kütüphane

Projenin öncülerinden CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise yaptığı konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk ve devrimlerinin izinden yürüdüklerini vurgularken, "Tüm Türkiye'yi ileriye götürmek istiyorsak bunu ancak bilgi ve teknolojiyle sağlayabiliriz. Burası ilk ama bundan sonra Buca sınırlarındaki tüm köylere kütüphaneler oluşturmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Buca Belediyesi Doğancılar Cumhuriyet Kütüphanesi konuşmaların ardından coşkulu törenle açıldı ve tüm misafirlerle birlikte keyifle gezildi. Köy sakini çocuklar birbirinden renkli, bilgi dolu kitapların arasındaki mutluluğu görülmeye değerdi.